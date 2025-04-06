CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı... CHP'li Bülent Tezcan: "Yürüyüşümüz Devam Ediyor"

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "partisinin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Parti Meclisi'nin, milletvekillerinin, Yüksek Disiplin Kurulu'nun, delegelerinin, il başkanlarının tamamının Türkiye'nin geleceğiyle ilgili el ele verdikleri ve 'CHP üzerinde oyun oynatmayız, Türkiye üzerinde oyun oynatmayız. Bu ülke, bu memleket ve bu parti sahipsiz değildir' mesajı olduğunu" ifade etti.

Tezcan, partisinin "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başlayan olağanüstü kurultayında ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Kurultay salonunun 09.55'te toplantıya hazır halde olduğunu belirten Tezcan, şunları kaydetti:

"Bu, bugüne kadar görülebilmiş bir şey değil. Bunun önemli birkaç sebebi var. Bir kere CHP delegesi, CHP'liler bu kurultayda çok büyük bir kayyum lobisine karşı hem partiyi hem ülkeyi hem de adayları Ekrem İmamoğlu'nu ve genel başkanlarını savundular. Bunun için aynı bu ciddiyetle, bu kararlılıkla Ankara'ya geldiler ve coşkulu bir şekilde kurultayın ilk aşamasının birinci bölümünü tamamladık. Normalde bir olağan kurultay dönemimiz yok. CHP değişim kurultayıyla olağan kurultayda 1,5 yıl önce genel başkanını ve yönetim kademelerini seçmişti ve o kadroyla, değişim anlayışıyla 31 Mart seçimlerinde CHP Türkiye'nin birinci partisi oldu 47 yıl sonra. O kurultayın o zamanki iradesi, orada ortaya çıkan anlayış birinci parti yaptı. Ondan sonra CHP'ye dönük çok yönlü bir iftira ve saldırı kampanyası başladı. Özellikle saray merkezli, iktidar merkezli ve onunla beraber ona eklemlenen belirli kesimlerin bir araya geldiği bir saldırı.

Bunun iki ayağı vardı. Birincisi, mertçe yarışı, adaletli yarışı, sandıkta mertçe yarışmayı adil bir seçimle yarışmayı ortadan kaldırmak isteyen, onu hazmedemeyen, buna tahammül edemeyen bir Erdoğan rejimi var. Erdoğan rejiminin aparatları Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını engellemek, yarışabilmesinin önünü kesmek üzere CHP'de önce adaya dönük bir ciddi saldırı yaptılar. Biliyorsunuz, İstanbul'a dönük operasyonlar, adayımızın tutuklanması, iftiralar üzerinden bir kampanyanın yürütülmesine karşı en büyük cevabı milletin kendisi verdi. 19 Mart sabahı, 19 Mart darbesiyle demokrasiye, demokratik yarışa, sandığa, milli iradeye, milletin iradesine dönük darbe girişimi Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına bir operasyon yaptılar, tutukladılar. İstanbul Belediyesine çökmeye kalktılar, milyonlar sokaklara döküldü ve millet, iradesine sahip çıktı. O meydanlara dökülen milyonlar, ön seçimi engellemek isteyen 19 Mart darbesine karşı dayanışma sandıkları ve ön seçim sandıklarında gitti oy verdi. Ön seçimde Ekrem İmamoğlu'nu 15,5 milyon oyla CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yaptı. CHP'nin Genel Başkanı meydanlarda bu saldırıya, bu darbe girişimine karşı güçlü bir direncin önderi oldu.

Böyle bir tablo bir taraftan İstanbul'a kayyum atama hareketi sürerken öbür taraftan da iftiralarla, yalanlarla, yalancı tanıklarla, uydurma gerekçelerle CHP'ye kayyum atama planı vardı."

"Bütün bu kumpas girişimlerine karşı bir meydan okumadır"

Tezcan, partisinin kurultayının yok sayılarak, partiye kayyum atama girişimleriyle ilgili CHP MYK'ya çok ciddi bilgiler geldiğini ifade ederek, Genel Başkan Özgür Özel'in ise "Madem siz böyle bir kumpas girişimi içerisindesiniz, biz bunu CHP kurultay delegesine, partinin asıl sahibine emanet ediyoruz" diyerek, olağanüstü kurulltay çağrısı yaptığını belirtti.

Tezcan, "İşte buradaki ruh hali bütün bu kumpas girişimlerine karşı bir meydan okumadır" dedi ve şunları söyledi:

"Yürüyüşümüz devam ediyor. Aslında bu bilindik kurultaylar gibi partide uzun zaman ön hazırlıkları yapılan ve o ön hazırlıklarının arkasından parti yönetim kadrolarının seçileceği bir kurultay değil. Bu aslında geçen haklı, doğru zeminde yapılan kurultayı kirletmeye çalışan irade ve iftiralara karşı, o kurultay iradesini korumaya dönük bir yeniden seçmenle buluşma kurultayı. O yüzden Sayın Genel Başkan konuşmasında da ifade etti. Bu kurultayda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu olmak üzere partinin yönetim organları ve disiplin organı da esaslı bir değişikliğe gitme arzusu olmadığını ifade etti. Gençlik kotası, yaş kotasından kaynaklı zorunlu değişiklikler, yaşları büyüdüğü için artık o kotaya girmeyenleri koruyabilme ya da onlarla ilgili zorunlu değişiklilerin dışında aslında bundan önceki olağan kurultayın emanet ettiği iradeyi Sayın Genel Başkan bugünkü kurultaya emanet etti. Buradaki mesaj İstanbul'dan dönüp, oradaki yargı kumpaslarıyla, yargı tacizleriyle, yargısal saldırılarla CHP'nin üstüne çökmek isteyen iktidar aparatı ve onların elverişli işbirlikçilerine karşı kurultayın bir karşı duruşu.

Genel Başkan, konuşmasında çok uzunca anlattı bu süreci. Çok coşkulu, anlamlı konuşmasını hep birlikte dinledik. Bu konuşmanın içerisinde CHP'ye yapılan saldırı vardı, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum vardı, meydanların demokrasi talebi vardı, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırılar vardı, o saldırılara karşı direnme iradesi vardı. Türkiye'yi dünyaya rezil etmek isteyen ve Türkiye ekonomisini çökerten, Türkiye'de bir kat daha kendi iktidarları uğruna, yoksullaşmayı umursamayan ve yoksullaştırmayı göze almış bir iktidara karşı çıkışın ne olduğunu gösteren bir umut vardı. Delege de bu çerçevede çok güçlü bir dayanışmayı gösterdi."

Tezcan, kurultayın bir başka önemli yanının eski Yunanistan Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonel Onursal Başkanı Yorgo Papandreu'nun kurultaya konuk olarak katılması olduğunu belirtti.

Kurultayda partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunduğunu anımsatan Tezcan, "Çok anlamlı bir mesajdı. Bu kurultay Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Parti Meclisi'nin, milletvekillerinin, Yüksek Disiplin Kurulu'nun, delegelerinin, il başkanlarının tamamının Türkiye'nin geleceğiyle ilgili el ele verdikleri ve 'CHP üzerinde oyun oynatmayız, Türkiye üzerinde oyun oynatmayız. Bu ülke, bu memleket ve bu parti sahipsiz değildir' mesajıydı." diye konuştu.