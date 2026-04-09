Meslek Fabrikası İçin CHP'nin Nöbeti Sürüyor, AK Parti'den Tugay'a Yanıt

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçen Meslek Fabrikası için CHP'nin başlattığı nöbet dördüncü gününde sürüyor. Düzenlenen mitingde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 'Birileriyle pazarlık yapmışsınız belli ki burayı vereceksiniz. Biz buna seyirci mi kalacağız?' ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Tugay'ın açıklamalarına yanıt vererek, 'Her beyanı yalanla malul olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, yalanda vites yükseltmeye devam ediyor. İzmir, Cemil Tugay'a inanmıyor.' dedi. Kaya, tapusu Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan alanda, gençlerin hayallerine alan açacak ve İzmir'e değer katacak bir eseri hayata geçireceklerini belirtti.

Ayrıca Kaya, Tugay'ın 'pazarlık' iddialarına karşılık, 2021 yılında bu yapının İstanbul merkezli bir vakfa devredilmesi pazarlığının hesabını sordu ve Tugay'ın bu süreçte Karşıyaka Belediye Başkanı olarak ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olarak yer aldığını vurguladı. Kaya, eski belediye başkanları Aziz Kocaoğlu ve Tunç Soyer'i de eleştirerek, İzmir'deki çevre, trafik, altyapı ve kentsel dönüşüm sorunlarına dikkat çekti.