CHP\'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Mansur Yavaş: "hukuk Yoksa Ekmek Yoktur. Adalet Yoksa Ekmek Yoktur, Fakirlik Vardır"

Haber: İleyda ÖZMEN

(DÜZCE) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisinin Düzce'de düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, " Ekrem İmamoğlu'na adalet için geldik. Seçilmiş belediye başkanlarımıza adalet istemeye geldik. Ümit Özdağ'a ve tüm tutuklulara adalet istemek için geldik. Hele gençler... Sadece anayasal haklarını kullandıkları için günlerce cezaevlerinde tutuldular. Kendi çıkarttıkları kanuna göre ceza alsalar bile bunun yatarı yok. Niye bu çocukları içeride tuttunuz? Biz çifte standarttın ortadan bir an evvel kalkmasını istiyoruz. Karşınıza hep birlikte alnı açık bir şekilde çıkmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıEkrem İmamamoğlu'un özgürlük ve erken seçib talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bugünkü adresi Düzce... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mitingte vatandaşlara seslendi. Yavaş, şunları kaydetti:

"Ankara'dan cumhuriyetimizin Başkentinden sizlere selam getirdim. Bizler 2019 yılından beri ben Ankara'da, 11 büyükşehir belediye başkanımızda kendi illerinde hizmet ettiler. Farklı bir belediyecilik anlayışıyla çalıştık. Halktan yana, kamudan yana ki biz harcadığımız paranın sizlerden, milletten çıktığını bilerek asla israf etmeden beş yıl boyunca çalıştık. Önceki dönemlerde herkes biliyordu, bizler belediyelerimizin dürüst yönetileceğini, bu ülkenin dürüst yönetilebileceğini ispat için beş yıldır çalışıyoruz. Beş yıldır çalışıyoruz, beş yıl önce seçilirken yüzde 51 oy ve üç tane belediyeyle hizmete başlamıştık. 5 yıl sonra hiç kimseyi ayırmadan tamamen vatandaş lehine yaptığımız çalışmalarla Ankara'da Türkiye rekoru kırarak yüzde 60.5'e oylarımızı çıkarttık. 3 olan belediyemiz de Ankara'da 16'ya çıktı. Türkiye çapında da 220 civarında olan velediye sayımız büyükşehirlerde 16'ya çıkarken Türkiye çapında 420 belediyeye çıktı. Bütün belediye başkanlarımızın yaptığı örnek çalışmalar sayesinde yaptığımız ankette çok değil 2-3 ay önce yapılan ankette CHP'li belediye başkanlarının hizmette memnunuyet oranı yüzde 58'lere çıktı.

Bu ne demektir; bu ülkenin daha iyi yönetilebileceğine örnek olan belediyelerdi. Dolayısıyla artık iktidarın altından koltuk kayıyordu. Bir şey yapılması lazım, ne yapılması lazım? Belediyelerin itibarsızlaştırılması lazım. Son gelen yasa tekliflerinden bazılarını söylüyorum; öğrenciler Ankara'da açıkta kaldılar, camii bahçelerinde gece konaklamak durumunda kaldılar. Hemen el attık hepsini belediyenin misafirhanelerine yerleştirdik. ve bunların birer sene kaybetmesinin önüne geçtik. Şimdi TBMM'ye kanun teklifi verdiler, belediyeler yurt çalıştırmasın diye.

"Türk halkının yüzde 65'i bu operasyonların siyasi olduğuna inaniyor"

Ankara'da ben belediye başkanı olduğumda kreş sayısı sıfırdı. Böyle bir gayretleri, faaliyetleri yoktu. Şu anda 40'a yaklaştı inşallah 100'ün üzerine çıkaracağız. Özellikle dar gelirli yerlerde anneleri çalışsın, çocuklar da hayata başlarken eşit başlasın diye kreşleri çoğaltıyoruz. Milli Eğitimin halini biliyorsunuz. Ben şöyle bir açıklama yaptım, okullarda sabun yok, temizlik yok... Sadece mesaj attım dedim ki 'Arzu eden okullar belediyeye başvurabilirler. Belediyeye başvurursanız temizliğini biz yapacağız.' O çocuklar tertemiz okullarda okusun diye. Rahatsız oldular, onları da yasakladılar. Şimdi belediye kanununu değiştirmek istiyorlar. Çünkü bu belediyelerin daha iyi yönetecek birilerinin eline geçeceğini düşünmediler. Şimdi de diyorlar ki 'yetkileri çok bunların elinden bu yetkileri alalım.' Sosyal yardımlar çok daha iyi ve inancımıza uygun şekilde yapılıyor Ankara'da. Kartlara para yatırıyoruz, şu anda önümüzdeki hafta Kurban Bayramı'na girerken Ankara'daki dar gelirli 210 bin aileye 2 bin 500'er lira destek veriyoruz. Hükümet emeklilere 4 bin veriyor. Hükümetin geliriyle Ankara'nın gelirini kıyas edin lütfen. Sosyal yardımlarda eskiye göre çok daha fazlası söylediğim gibi insani bir şekilde yapılıyor. Çiftçilerimize yardım yapıyruz, onlar üretsin ilerde başkalarına muhtaç olmayalım diye. En iyi bildikleri işi yapmaları için çiftçilerimize tohum, gübre, mazot yardımı, fide yardımı her şeyi yapıyoruz ki onlar üretsin diye. Eskiden bunların hiçbirisi yoktu. Mesela en son yaptığımızı anlataym; biliyorsunuz bu sene meyvelerimiz dondu. Burada da başta fındık olmak üzere bir çok zaiyat var. Hükümet hala destek açıklayacak... 6 bin 500 tane çiftçimize destek veriyoruz. Bu yaşadıkları zaiyattan mahrum kalmasın diye. Nerede yardıma ihtiyacı olan varsa belediyelerimiz onun yanındadır. Bütün Türkiye'de böyledir. Bu nedenle artık siyasi operasyonlara başlandı. Türk halkının yüzde 65'i bu operasyonların siyasi olduğuna inanıyor. Bakın ben hukukçuyum. Masumiyet karinesi diye bir şey vardır, beraatı zimmet asıldır. Bunun anlamını belki gençler bilmeyebilirler. Herkes kanun nazarında masumdur, tutukluluk istisnadır. Şimdi öyle değil, daha savcılıktayken suç örgütü lideri olarak ilan ediliyor insanlar, X hesapları yasaklanıyor, fotoğrafları yasaklanıyor. Bu tamamen Anayasa ve yasalarımıza aykırıdır. Dolayısıyla bu yapılanların siyasi olduğu konusunda hiç kimsenin en ufak şüphesi yoktur. Biz hukuka davet ediyoruz, hukuk herkese lazımdır. Başta Ekrem başkan olmak üzere seçilmiş tüm belediye başkanlarımızı TRT'den canlı yayında yargılayın. Yargılanmaktan kaçmıyoruz, bizim hiçbirimizin dokunulmazlığı yok.

"Hergün sabah kalkıyoruz bir operasyon"

Ümit Özdağ onların istediği gibi konuşmadı diye şu anda tutuklu ve ceza alacağına ben inanmıyorum ama ceza alsa bile yatacağı miktardan fazlasını yattı. Neyi yargılayacaksınız. Bunun adına yargılama denmez. Bunun adına yargılama yapılmadan infaz denilir. Belediye başkanlarımız da aynı durumdadır. Mülkiye müfettişleri gelir, tetkik eder varsa savcılığa gönderirler. Bunların hiçbirisine artık riayet edilmiyor. Hergün sabah kalkıyoruz bir operasyon. Bakın hukukta 'atfı cürüm' diye bir şey var. Sanıklardan birisi bir başkasına suç atıyorsa, hukukta bu asla kabul edilmez. Şimdi herkesi içeri atıyorlar şunu söylüyorlar; 'Başkasına suç atarsan serbest kalacaksın.' Bunların verdiği ifadenin geçerliliği nedir Allah aşkına... Dolayısıyla hukuk tam manada uygulanmalı. Yargılama yapılacaksa ona göre yapılmalı. Bizler dokunulmazlık sahibi değiliz.

"Biz çifte standartın ortadan bir an evvel kalkmasını istiyoruz"

Niye sadece CHP'li belediyelere operasyon yapılıyor? Bugün adı geçen bir şahıs var suç örgütü lideri diye Türkiye'de bütün belediyelerin ihalelerine girmiş. Bugünki operasyon onun ifadesiyle yapıldı. Peki, bu adamın parayla iş yaptırdığını düşünürsek, bu adama AK Partili bakanlıklar vermedi mi? AK Partili belediyeler vermedi mi acaba? Dolayısıyla sevgili Düzceliler bugün hukuka en fazla ihtiyaç duyduğumuz zamandayız. İnşallah bir an evvel iktidar değişecek, hukukun üstünlüğü tekrar tesis edilecek, bütün beklentimiz budur. Hukuk yoksa, ekmek yoktur. Adalet yoksa ekmek yoktur, fakirlik vardır. Bir operasyonla devletin 50 milyar doları heba edilmiştir. Herkes yargılansın ama tutuksuz yargılansın istiyoruz. Onun için geldik Ekrem İmamoğlu'na adalet için geldik. Seçilmiş belediye başkanlarımıza adalet istemeye geldik. Ümit Özdağ'a ve tüm tutuklulara adalet istemek için geldik. Hele gençler... Sadece anayasal haklarını kullandıkları için günlerce cezaevlerinde tutuldular. Kendi çıkarttıkları kanuna göre ceza alsalar bile bunun yatarı yok. Niye bu çocukları içeride tuttunuz, hala tutuyorsunuz? Biz çifte standarttın ortadan bir an evvel kalkmasını istiyoruz. Karşınıza hep birlikte alnı açık bir şekilde çıkmak istiyoruz. Tekrar tekrar adelet isteğimi haykırıyorum."