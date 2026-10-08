CHP Sözcüsü Sarı, Osmaniye\'de meclis üyelerine partide ayrışma yaşandığını söyledi

(OSMANİYE) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Osmaniye'de partisinin belediye meclis üyeleri ile bir araya geldi. CHP'nin zor bir süreçten geçtiğini ancak bu dönemin aşılacağını belirten Sarı, "Parti gereksiz yere ayrıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her zaman siyasal mücadeleler olur. Ama hiç kimse partiyi bölüp ayrılmayı düşünmedi" dedi.

CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, istişare toplantıları kapsamında Hatay'ın ardından Osmaniye'de CHP'li belediye meclis üyeleri ve partililerle bir araya geldi.

Osmaniye İl Başkanı Rıza Teker ve ilçe başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Sarı, CHP'nin zor süreçlerden geçtiğini ancak sorumluluk alan kişiler sayesinde bu zor dönemin atlatılacağını söyledi.

CHP yöneticilerinin linç kampanyasına maruz bırakıldığını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Parti gereksiz yere ayrıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her zaman siyasal mücadeleler olur. Yaşı müsait olanlar hatırlar; ta geçmişten beri parti içi yönetim mücadeleleri geliyor. 12 Eylül'den sonra... Erdal İnönü - Baykal mücadelesi, Sarıgül mücadelesi, sonra işte Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce mücadelesi... Bunlar her zaman olabilecek şeyler. Ama hiç kimse partiyi bölüp ayrılmayı düşünmedi, partiyi ayrıştırmadı."

CHP'nin organlarını yeniden oluşturduklarını bildiren Sarı, partinin içindeki kitlenmeden örgüte sorarak çıkacaklarını dile getirdi.

Belediye meclis üyeleriyle yapılan istişare toplantıları Osmaniye'nin ardından yarın Adana'da devam edecek.