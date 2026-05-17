CHP ve Dünya Gündemi

17.05.2026 09:10
CHP'nin mitingi ve dünya diplomasi gelişmeleri günün öne çıkan konuları arasında.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Balıkesir/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Avcılar İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?ABD-İran ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ?İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftası, Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa-Galatasaray, Fenerbahçe-ikas Eyüpspor, Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Kayseri/17.00/İstanbul/20.00/20.00/Trabzon/Antalya/20.00) (Fotoğraflı)

2- Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ayağı Kurtuluş Kupası kapsamında Gezgin Adalar Parkuru Coğrafi Yarış ve ORC sınıfları Şamandıra Yarışları, Caddebostan parkurunda yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı)

3- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, üçüncülük ve final müsabakalarıyla İtalya'da tamamlanacak.

(Torino/18.00/21.30) (Fotoğraflı)

4- Nesine 3. Lig play-off etabında 3. Grup-4. Grup final müsabakası, Ayvalıkgücü Belediyespor ile 52 Orduspor FK arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

5- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin altıncı ayak yarışı İspanya'da yapılacak.

(Barselona/15.00) (Fotoğraflı)

***

Kaynak: AA

Kaynak: AA

