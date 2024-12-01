CHP ve İYİ Parti'nin Bugünkü Faaliyetleri - Son Dakika
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CHP ve İYİ Parti'nin Bugünkü Faaliyetleri

CHP ve İYİ Parti\'nin Bugünkü Faaliyetleri

Bugün Ankara'da CHP'nin Gençlik Kolları Kurultayı 'Gelecek ve Umut' temasıyla yapılacak. Ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul'da teşkilat mensuplarıyla buluşacak ve Süleyman Demirel'in anma programına katılacak. Diğer yandan, aktivistler İsrail'e ticaretin durdurulmasını talep ederek bir yürüyüş düzenleyecek.

01.12.2024 09:46  Güncelleme: 09:47
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10.00 - CHP 17'inci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı "Gelecek ve Umut" temasıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Genel Başkan Özgür Özel kurultayda konuşma yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul 3'üncü bölge teşkilat mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu veİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100'üncü doğum gününde 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i anma programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - İsrail'e ticaretin tamamen durdurulmasını isteyen aktivistler Sultanahmet'ten Ayasofya'ya yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

15.00 - CHP heyeti, Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

Suriye'nin Halep ve İdlib kentlerinde rejim güçleri ile muhalifler arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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