CHP ve İYİ Parti\'nin Bugünkü Faaliyetleri

Güncel

10.00 - CHP 17'inci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı "Gelecek ve Umut" temasıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Genel Başkan Özgür Özel kurultayda konuşma yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul 3'üncü bölge teşkilat mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu veİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100'üncü doğum gününde 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i anma programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - İsrail'e ticaretin tamamen durdurulmasını isteyen aktivistler Sultanahmet'ten Ayasofya'ya yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

15.00 - CHP heyeti, Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

Suriye'nin Halep ve İdlib kentlerinde rejim güçleri ile muhalifler arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...