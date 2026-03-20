Chuck Norris 86 Yaşında Hayatını Kaybetti

ABD'li film yıldızı ve dövüş sanatçısı Chuck Norris, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Norris'in sosyal medya hesabından ailesi tarafından yapılan paylaşımda, aksiyon filmleriyle tanınan oyuncunun ölüm haberi verildi.

Paylaşımda, Norris'in yakın zamanda hastaneye kaldırıldığı ve dün sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölüm nedeni hakkında bilgi verilmeyen paylaşımda, ünlü oyuncunun son anlarını sevdikleriyle ve huzur içinde geçirdiği ifade edildi.

Paylaşımda, "Dünya için o bir dövüş sanatçısı, oyuncu ve güç sembolüydü. Bizim içinse sadık bir eş, sevgi dolu bir baba ve dede, inanılmaz bir kardeş ve ailemizin kalbiydi." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde 1940'ta doğan Norris, birçok dövüş sporunda siyah kuşak kazanmış ve birçok ünlü aksiyon yapımında yer almıştı.

Norris, "Ejderin Dönüşü" ve "Komando Harekatı" gibi filmlerde canlandırdığı karakterlerle ve internette hakkında yapılan "güçlülük" temalı esprilerle tanınıyor.