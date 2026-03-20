Üye Girişi
Son Dakika Logo

Chuck Norris 86 Yaşında Hayatını Kaybetti

20.03.2026 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dövüş sanatçısı ve aktör Chuck Norris, 86 yaşında vefat etti; son anlarını sevdikleriyle geçirdi.

ABD'li film yıldızı ve dövüş sanatçısı Chuck Norris, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Norris'in sosyal medya hesabından ailesi tarafından yapılan paylaşımda, aksiyon filmleriyle tanınan oyuncunun ölüm haberi verildi.

Paylaşımda, Norris'in yakın zamanda hastaneye kaldırıldığı ve dün sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölüm nedeni hakkında bilgi verilmeyen paylaşımda, ünlü oyuncunun son anlarını sevdikleriyle ve huzur içinde geçirdiği ifade edildi.

Paylaşımda, "Dünya için o bir dövüş sanatçısı, oyuncu ve güç sembolüydü. Bizim içinse sadık bir eş, sevgi dolu bir baba ve dede, inanılmaz bir kardeş ve ailemizin kalbiydi." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde 1940'ta doğan Norris, birçok dövüş sporunda siyah kuşak kazanmış ve birçok ünlü aksiyon yapımında yer almıştı.

Norris, "Ejderin Dönüşü" ve "Komando Harekatı" gibi filmlerde canlandırdığı karakterlerle ve internette hakkında yapılan "güçlülük" temalı esprilerle tanınıyor.

Kaynak: AA

Ünlüler, Güncel, Sinema, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Netanyahu’ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma
Netanyahu hala dünyayı yaşadığına inandırmaya çalışıyor Netanyahu hala dünyayı yaşadığına inandırmaya çalışıyor
Maç sonunda açıkladı: Beşiktaş’ta kalmak istiyorum Maç sonunda açıkladı: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum
Emre Belözoğlu’ndan takımına serzeniş Emre Belözoğlu'ndan takımına serzeniş
ABD’den Kuveyt, BAE ve Ürdün’e 16 milyar dolarlık silah satışı ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı
Savaş bataklığındaki ülkelere Erdoğan’dan “akıllı olun“ mesajı Savaş bataklığındaki ülkelere Erdoğan'dan "akıllı olun" mesajı

19:30
İran’dan ABD ve İsrail’e yeni tehdit: Hiç yer güvenli değil
İran'dan ABD ve İsrail'e yeni tehdit: Hiç yer güvenli değil
19:11
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa’ya tahliye etti
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti
19:09
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı
18:35
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
18:26
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye’ye füze fırlatmadık
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık
17:44
Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı
Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 20:11:12. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.