Kastamonu'nun Cide ilçesinde tartıştığı kişiyi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan İ.O. ile tutuksuz sanık F.Ü. ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık İ.O, savunmasında, tanık S.Ü'nün çelişkili ifadeler verdiğini ve ilk ifadesini değiştirdiğini, M.Ü'nün de ifadesini kabul etmediğini belirterek tahliyesini talep etti.

Tutuksuz yargılanan müşteki sanık F.Ü. ise İ.O. ile K.O'nun HTS kayıtlarının istenmesini talep etti.

Hayatını kaybeden Eray Eriş'in babası E.E. ise olay öncesinde oğlu ile sanık arasında herhangi bir husumet bulunmadığını belirterek, sanığın oğlunu planlayarak öldürdüğünü öne sürdü.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından, kamera kayıtlarının saat entegrasyonu yapılarak yeniden çözümlenmesine, İ.O'nun hastanede tedavi gördüğüne ilişkin evrakların ve tarafların HTS kayıtlarının istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Nasuh Mahallesi Salim Altıkulaç Sokak'ta 14 Ocak'ta İ.O, F.Ü. ve Eray Eriş arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın ardından İ.O. evinden aldığı pompalı tüfekle F.Ü'nün yaşadığı apartmanın önüne gitmiş, burada ateş açılması sonucu Eray Eriş ağır yaralanmış, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan İ.O. tutuklanırken F.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.