Çiftçiler Su Baskınlarıyla Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiftçiler Su Baskınlarıyla Mücadele Ediyor

23.02.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Şevkin, su baskınları nedeniyle zarar gören çiftçiler için acil destek talep etti.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM'ye sunduğu soru önergesinde, "Çiftçiler, geçen yıl kuraklık ve don olaylarının ardından bu yıl da su baskınlarıyla karşı karşıya kalmanın yarattığı çaresizliği dile getirmektedir. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Çiftçilerimizin haklı taleplerinin karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana Seyhan Barajı'nda su seviyesinin hızla artmasının ardından Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü tarafından taşkın riskini önlemek amacıyla kontrollü su tahliyesinin çiftçileri zarara uğrattığını belirterek, konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Çiftçiler, geçen yıl kuraklık ve don olaylarının ardından bu yıl da su baskınlarıyla karşı karşıya kalmanın yarattığı çaresizliği dile getirmektedir. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Çiftçilerimizin haklı taleplerinin karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz."

"Etkilenen çiftçilerimize yönelik acil destek öngörülmekte midir"

Şevkin, şu soruları yöneltti:

"Söz konusu olay nedeniyle Adana ilinde kaç çiftçinin tarlası/bahçesi sular altında kalmış olup, toplam etkilenen tarım arazisi büyüklüğü (dönüm bazında) nedir? Sular altında kalan tarım arazilerinde yetiştirilen başlıca ürünler nelerdir ve bu ürünlerin hasat dönemine göre yaklaşık zarar miktarı ne düzeydedir? Bakanlığınızca söz konusu bölgelerde tespit çalışmaları başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa, şu ana kadar kaç çiftçiye ulaşılmış ve zarar tespit tutanağı düzenlenmiştir? Etkilenen çiftçilerimize yönelik acil destek (mazot, gübre, tohum yardımı, düşük faizli kredi, TARSİM kapsamında ödeme vb.) öngörülmekte midir? Bu kapsamda hangi adımlar atılacaktır? Baraj kapaklarının açılma süreci öncesi çiftçilere yönelik yeterli uyarı ve tahliye/önlem alınması konusunda DSİ ile Bakanlığınız arasında koordinasyon sağlanmış mıdır? Gelecekte benzer durumların önlenmesi için alınacak tedbirler neler olacaktır?"

Kaynak: ANKA

Doğal Afetler, Çiftçilik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçiler Su Baskınlarıyla Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:39:45. #7.11#
SON DAKİKA: Çiftçiler Su Baskınlarıyla Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.