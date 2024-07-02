Çiftlik Bank Davası Mütalaası İçin Savcılığa Gönderildi - Son Dakika
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Çiftlik Bank Davası Mütalaası İçin Savcılığa Gönderildi

Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' olarak bilinen sistemin kurucusu Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı dava dosyası, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderildi. Tutuklu sanıkların avukatları, şirketlerin değerlerinin mahkemece tespit edilmesi talebinde bulundu. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi. İddianamede, Aydın kardeşler hakkında 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

02.07.2024 12:43
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Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı dava dosyası, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada söz alan Mehmet Aydın, bilirkişi raporuna göre şirketlerinin mal varlığının tüm mağdurların taleplerini fazlasıyla karşılayabileceğini söyledi.

Üç yıldır tutuklu olduğunu belirten Aydın, "Kendim teslim oldum. Tutuksuz yargılanma veya ev hapsine ayrılırsam mağdurların zararını gidermek istiyorum. Bilirkişi raporuna göre dolandırıcılık yapmadığım sabittir." ifadelerini kullandı.

Fatih Aydın ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini dile getirerek, tahliyesini istedi.

Mehmet Aydın'ın avukatı da müvekkilinin dolandırıcılık kastıyla hareket etmediğini savunarak, şirketlerin değerlerinin mahkemece tespit edilmesi talebinde bulundu.

Bu talebi reddeden mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının savcılığa gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari olan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

Fatih Aydın Uruguay'da yakalanıp Türkiye'ye teslim edilmişti

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz 2021'de Uruguay'da yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım 2021'de Türkiye'ye getirilen sanık hakimlikçe tutuklanmıştı.

85 bin 646 yıla kadar hapis cezası talebi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Çiftlik Bank sistemine ilişkin 5 ayrı iddianamede, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 4 bin 582 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamelerde, Aydın kardeşlerin yanı sıra 18 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları talep edilirken, sanıklara ilişkin yargılamayı yapan Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi dosyaların birleştirilmesine karar vermişti.

Mahkemenin önceki celselerde mağdurların zararının belirlenmesi için dosyayı gönderdiği bilirkişi raporunda, bazı müştekilerin zararının bulunmadığı, 4 bin 414 müştekinin toplam 70 milyon 514 bin lira zarara uğradığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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