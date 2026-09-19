Çiftlikköy\'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törene Kaymakam Ali Ada, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mert Uysal, Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, gazi dernekleri ve gaziler ile diğer ilgililer katıldı.

Çiftlikköy Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencisi Sıla Akyel'in "Gazilerimize" adlı şiiri okuduğu törende, gazi Yücel Sökmen ile Teğmen Necati Dolgun birer konuşma yaptı.