Çiğdem Yaşar'dan Judo'da Tarihi Başarı

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Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'nın farklı kentlerindeki polis teşkilatlarında atış ve savunma eğitmeni olarak görev yapan, 2003 yılında Bavyera eyaletinin ilk Türk pasaportlu polisi olarak kayıtlara geçen Çiğdem Yaşar, judoda A lisanslı en yüksek hakem unvanını alarak büyük bir başarıya imza attı.

Leipzig kentinde, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından yapılan en yüksek hakemlik A-lisans sınavına katılan ve 32 sorudan oluşan yazılı sınavı birincilikle tamamlayan Çiğdem Yaşar, A Lisanslı en yüksek hakem unvanını da alarak, Almanya tarihine ismini yazdırmayı başardı. Yaşar'ın bu önemli başarısını ilk tebrik eden isimlerden biri ise Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) A Lisanslı hakemlerinden Alexander Berger oldu.

Almanya U18 Judo şampiyonası'nda hakemlik yaptı

Çiğdem Yaşar, yüksek hakem diplomasını aldıktan sonra Leipzig kentindeki Brüderstraße Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Almanya U18 Judo Şampiyonası'nda 200'den fazla kadın ve 250'den fazla erkek olmak üzere toplam 450'den fazla sporcu kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada başhakem olarak görev yaptı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Çiğdem Yaşar, "Almanya'daki tüm eyalet federasyonları ve judo kulüplerinin çatı örgütü olarak faaliyet gösteren Alman Judo Federasyonu (Deutscher Judo-Bund e.V.), insanları spora teşvik etmeyi ve onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Dünyanın dört bir yanından siyah kuşaklı judocular, Almanya'nın en iyi U18 genç judocuları arasına girmek için burada mücadele etti. Bu şampiyona, U18 yaş kategorisi için yılın ilk büyük yarışması olma özelliğini taşıyor" dedi.

Judo dünyasında önemli bir isim haline gelen ve Almanya'da hakemlik yapan ilk Türk pasaportlu polis olan Çiğdem Yaşar, bu tarihi başarısıyla hem Almanya'daki Türk toplumuna hem de judo sporuna büyük bir gurur yaşattı.

Yeni kurallarla ilk şampiyona

Bu sezon ilk kez yeni kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen şampiyona öncesinde U18 Milli Takım Antrenörü Christopher Schwarzer de "Sporcuların yeni kurallara nasıl adapte olacağını görmek için sabırsızlanıyorum" diyerek heyecanını dile getirdi. Schwarzer, "Özellikle üst düzey birçok sporcunun U21 kategorisine geçtiği bu turnuvada, bazı sıkletlerde belirgin favoriler bulunmazken, genç sporcular için kendilerini gösterme fırsatı doğdu" şeklinde konuştu.

Favori sporcular sahneye çıktı

Bazı sıkletlerde ise favori isimler ön plana çıktı. Kadınlarda 57 kg kategorisinde, Avrupa şampiyonu ve Dünya üçüncüsü Maja Toszegi, Dünya üçüncüsü Jolina Reinhold ve Avrupa beşincisi Katharina Kaiser, dünya sıralamasında ilk yedi içinde yer aldı. Erkeklerde 81 kg kategorisinde ise Avrupa üçüncüsü ve Dünya beşincisi olan Konstantin Diestel, şampiyonanın en büyük favorilerinden biri olarak dikkat çekti. Dünya sıralamasında ikinci sırada yer alan Diestel, Leipzig'de büyük beklentilerle mücadele etti.