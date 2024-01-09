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Çin, 2023 yılında ham petrol ve doğalgaz üretiminde rekor kırdı - Son Dakika
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Çin, 2023 yılında ham petrol ve doğalgaz üretiminde rekor kırdı

Çin'in 2023 yılındaki toplam ham petrol ve doğalgaz üretimi 390 milyon TEP'i (Ton Eşdeğer Petrol) geçerek rekor kırdı. Geçen yıl ham petrol üretimi 208 milyon tona ulaşırken, açık denizlerdeki ham petrol üretimi toplam artışın yüzde 60'ından fazlasına katkıda bulundu. Doğalgaz üretimi ise 230 milyar metreküpe ulaşarak yedi yıldır art arda yılda 10 milyar metreküplük artış kaydetti.

Çin, 2023 yılında ham petrol ve doğalgaz üretiminde rekor kırdı
09.01.2024 - 17:36,
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BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin'in 2023 yılındaki toplam ham petrol ve doğalgaz üretimi 390 milyon TEP'i (Ton Eşdeğer Petrol) geçerek rekor kırdı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi yetkilisi Liu Hong'un Salı günü yaptığı açıklamaya göre, ülkedeki ham petrol üretimi geçen yıl 208 milyon tona ulaşırken, 2022'de kaydedilen seviyeye kıyasla 3 milyon tondan fazla artış gösterdi.

Liu, rakamın aynı zamanda 2018 seviyesine kıyasla yaklaşık 19 milyon tonluk üretim artışına işaret ettiğini söyledi.

Özellikle açık denizlerdeki ham petrol üretimi 62 milyon tona ulaşarak ülkenin petrol üretimindeki toplam artışın yüzde 60'ından fazlasına katkıda bulundu. Kaya petrolü üretimi ise 4 milyon tonu aşarak rekor seviyeye çıktı.

Liu, doğalgaz üretiminin geçen yıl 230 milyar metreküpe ulaştığını ve yedi yıldır art arda yılda 10 milyar metreküplük artış kaydettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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