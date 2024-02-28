Çin, 2024 ve 2025 için konut geliştirme planları hazırlamalarını istedi - Son Dakika
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Çin, 2024 ve 2025 için konut geliştirme planları hazırlamalarını istedi

Çin, 2024 ve 2025 için konut geliştirme planları hazırlamalarını istedi

Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı, yerel yetkililerden 2024 ve 2025 yıllarına yönelik konut geliştirme planları hazırlamalarını istedi. Bakanlık, demografik değişiklikleri temel alarak konut talebini belirlemelerini, arsa arzlarını düzenlemelerini ve konut talebine uygun olarak gayrimenkul projelerine fon aktarmalarını talep etti. Ayrıca bakanlık, arz ve talep dengesinin sağlanması ve sektörde dalgalanmaların önlenmesi amacıyla bu yaklaşımın benimsendiğini belirtti.

28.02.2024 16:21
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BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı, yerel yetkililerden 2024 ve 2025 yıllarına yönelik konut geliştirme planları hazırlamalarını istedi.

Bakanlık, Salı günü yayımladığı genelgede yerel yetkililerden demografik değişiklikleri temel alarak konut talebini belirlemelerini, arsa arzlarını bilimsel şekilde düzenlemelerini ve konut talebine uygun olarak gayrimenkul projelerine fon aktarmalarını talep etti.

Bakanlık, arz ve talep dengesinin ve gayrimenkul pazarında makul bir yapının güvence altına alınması ve sektörde büyük dalgalanmaların önlenmesi amacıyla böyle bir yaklaşımın benimsendiğini kaydetti.

Bakanlık ayrıca konut geliştirme planları yapılırken hem bütçeye uygun yeterli miktarda konutun sağlanması hem de konut güncelleme gereksinimlerinin karşılanmasının önemini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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