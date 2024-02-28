Çin, 2024 ve 2025 için konut geliştirme planları hazırlamalarını istedi

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BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı, yerel yetkililerden 2024 ve 2025 yıllarına yönelik konut geliştirme planları hazırlamalarını istedi.

Bakanlık, Salı günü yayımladığı genelgede yerel yetkililerden demografik değişiklikleri temel alarak konut talebini belirlemelerini, arsa arzlarını bilimsel şekilde düzenlemelerini ve konut talebine uygun olarak gayrimenkul projelerine fon aktarmalarını talep etti.

Bakanlık, arz ve talep dengesinin ve gayrimenkul pazarında makul bir yapının güvence altına alınması ve sektörde büyük dalgalanmaların önlenmesi amacıyla böyle bir yaklaşımın benimsendiğini kaydetti.

Bakanlık ayrıca konut geliştirme planları yapılırken hem bütçeye uygun yeterli miktarda konutun sağlanması hem de konut güncelleme gereksinimlerinin karşılanmasının önemini vurguladı.