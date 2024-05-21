Çin, 50 sabit varlık yatırımı projesine onay verdi - Son Dakika
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Çin, 50 sabit varlık yatırımı projesine onay verdi

Çin'in en üst düzey ekonomik planlamacısı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, bu yılın ilk dört ayında 320,7 milyar yuan tutarında 50 sabit varlık yatırımı projesine onay verdi. Projelerin çoğunluğu yüksek teknoloji sektörleri ve su koruma alanlarında yer alıyor.

21.05.2024 12:30
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BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey ekonomik planlamacısı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, bu yılın ilk dört ayında 320,7 milyar yuan (yaklaşık 45,1 milyar ABD doları) tutarında 50 sabit varlık yatırımı projesine onay verdi.

Komisyon Sözcüsü Li Chao, Salı günü düzenlediği basın toplantısında projelerin çoğunlukla yüksek teknoloji sektörleri ve su koruma alanlarında olduğunu söyledi.

Li, sadece Nisan ayında komisyonun 115,2 milyar yuan değerinde 20 sabit varlık yatırımı projesine onay verdiğini belirtti.

Çin'in sabit varlık yatırımları, etkin yatırımı genişletmeye yönelik hükümet politikalarının da desteğiyle Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 artarak 14,34 trilyon yuana ulaştı.

Büyük ölçekli ekipman yenileme yatırımları, hükümet politikalarının etkisiyle artarak nispeten hızlı genişleme kaydetti. Söz konusu dönemde ekipman ve cihaz yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artarak genel yatırım büyüme hızının 13 yüzde puan üzerine çıktı.

Li, ileriye dönük olarak piyasa kuruluşlarının rolünden tam anlamıyla yararlanmak ve özel firmaları yatırım yapmaya ve ekipman yenileme ile tüketim malları takasına aktif şekilde katılmaya yönlendirmek üzere çaba sarf edileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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