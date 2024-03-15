Çin, 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi'nin Asya Toplantısı'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Çin, 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi'nin Asya Toplantısı'na ev sahipliği yapacak

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'da düzenlenecek olan 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi'nin Asya Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Bu etkinlik, Çin'in silahlı kuvvetlerinin ev sahipliği yapacağı önemli bir uluslararası askeri spor etkinliği olacak. Toplantıda, Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi'ne ait stratejik gelişim planı üzerinde çalışılacak ve askeri sporlar konusunda uluslararası etkileşim ve işbirliği güçlendirilecek.

15.03.2024 17:56  Güncelleme: 17:58
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BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, 25-28 Mart tarihlerinde ülkenin doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'da düzenlenecek 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi'nin Asya Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada toplantının, ülkenin orta kesimindeki Wuhan'da düzenlenen 2019 Askeri Dünya Oyunlarının ardından, Çin'in silahlı kuvvetlerinin ev sahipliği yapacağı önemli bir uluslararası askeri spor etkinliği olacağını belirtti.

Bakanlığa göre toplantıyla, Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi'ne ait stratejik gelişim planı üzerinde çalışılarak uygulanması, askeri sporlar konusunda uluslararası etkileşim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, ayrıca ilgili politika ve mekanizmaların geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Xinhua

Spor, Uluslararası İlişkiler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi'nin Asya Toplantısı'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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