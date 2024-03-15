Çin, 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi'nin Asya Toplantısı'na ev sahipliği yapacak

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, 25-28 Mart tarihlerinde ülkenin doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'da düzenlenecek 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi'nin Asya Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.
Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada toplantının, ülkenin orta kesimindeki Wuhan'da düzenlenen 2019 Askeri Dünya Oyunlarının ardından, Çin'in silahlı kuvvetlerinin ev sahipliği yapacağı önemli bir uluslararası askeri spor etkinliği olacağını belirtti.
Bakanlığa göre toplantıyla, Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi'ne ait stratejik gelişim planı üzerinde çalışılarak uygulanması, askeri sporlar konusunda uluslararası etkileşim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, ayrıca ilgili politika ve mekanizmaların geliştirilmesi amaçlanıyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenyurt ve Arnavutköy'ün de 4924 Sayılı Kanun kapsamına alındığını açıkladı. Bakan Koca, İstanbul'da 3 ilçede devam eden durumun 5 ilçeye çıktığını belirtti. Ayrıca, sözleşmeli kadro sayıları arttıkça bu uygulamayı daha da yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, otogar esnafının yaşadığı yağmur suyu sorununu çözmek için harekete geçti. Ekiplere talimat veren Başkan Günel, sorunu kısa sürede çözüme kavuşturdu.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara'da Güvenpark'ta halk buluşması düzenledi. TİP Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci, halkın kendi kaderini eline alacağını söyledi. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ise kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı. TİP, yerel yönetim seçimleri kapsamında Ankara Güvenpark'ta halk buluşması düzenledi. TİP'in adayları arasında kadınların çoğunlukta olduğu belirtildi.
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