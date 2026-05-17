Çin AB'den Baskıları Durdurmasını İstedi

17.05.2026 15:23
Çin, AB'nin Çinli şirketlere yönelik haksız uygulamalarını düzeltmesini ve diyalogla çözüm bekliyor.

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Avrupa Komisyonu'ndan Çinli şirketlere yönelik hatalı uygulamalarını derhal düzeltmesini, haksız baskılarını sonlandırmasını ve Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği kapsamındaki soruşturma mekanizmalarını kötüye kullanmaktan vazgeçmesini istedi.

Sözcü ayrıca, komisyonu Avrupa'da yatırım yapan ve faaliyet gösteren Çinli şirketler için adil, hakkaniyetli ve öngörülebilir bir iş ortamı sağlamaya çağırdı.

Çin Adalet Bakanlığı 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin söz konusu yönetmelik kapsamında Çinli Nuctech şirketine yönelik yürüttüğü sınır ötesi soruşturmanın hukuka aykırı şekilde sınır ötesi yargı yetkisi teşkil ettiğini belirtmişti.

Sözcü, AB'nin Çinli şirketleri baskı altına almak için Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği gibi tek taraflı araçları kötüye kullanmasına kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.

Sözcü, AB'nin Çinli şirketleri hedef alan soruşturmaları son dönemde artırıp kapsamını genişletmekle kalmayıp, Nuctech gibi şirketlere yönelik incelemeleri derinlemesine soruşturmalara dönüştürdüğünü ifade etti.

AB'nin Çin'deki bankacılık kuruluşlarını soruşturmalar kapsamında işbirliği yapmaya zorladığını söyleyen sözcü, soruşturmalarla ilgisi olmayan ve kapsamı geniş çok sayıda bilginin de haksız şekilde talep edildiğini belirtti.

Sözcü, bu tür uygulamaların Avrupa'daki birçok Çinli şirket ve bankacılık kuruluşunun olağan yatırım ve ticari faaliyetleri üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığını vurguladı.

Sözcü, Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılının ocak ayında yürüttüğü soruşturma sonucunda AB'nin söz konusu yönetmelikle ilgili uygulamalarının ticaret ve yatırım engelleri oluşturduğuna hükmettiğini ve bakanlığın AB'den bu uygulamalardan vazgeçmesini isteyip farklılıkların diyalog yoluyla uygun şekilde yönetilmesini talep ettiğini hatırlattı.

Sözcü, buna rağmen AB'nin yanlışından dönmeyip bu yolda ilerlemeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Çin'in her zaman anlaşmazlıkların diyalog ve istişareler yoluyla çözülmesi gerektiğini savunduğunu söyleyen sözcü, AB'den de Çin ile aynı yönde hareket ederek bu sorunu dostane istişarelerle çözmesini beklediklerini vurguladı.

AB'nin bu konuda atacağı adımları yakından takip edeceklerini belirten sözcü, Çin'in ulusal güvenliği ile Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için gerekli önlemleri alacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
