Çin-AB Üst Düzey Çevre ve İklim Diyalog Toplantısı Brüksel'de Düzenlenecek

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BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite üyesi Ding Xuexiang, Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan mutabakat uyarınca Brüksel'deki AB Genel Merkezi'nde 5. Çin-AB Üst Düzey Çevre ve İklim Diyalog toplantısını düzenleyecek.

Ding ayrıca, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel'in daveti üzerine Lüksemburg'u ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian'a göre, söz konusu toplantı ve ziyaret 17- 21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.