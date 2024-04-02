Çin, ABD'nin Hong Konglu yetkililere vize kısıtlamaları getirmesi halinde sıkı karşı önlemler alacak

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin Hong Konglu yetkililere vize kısıtlamaları getirmesi halinde Çin'in sıkı karşı önlemler alacağını söyledi.
Wang, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında, ABD'nin Hong Konglu yetkililere yeni vize kısıtlamaları getirmek üzere adımlar attığına yönelik duyurusuna cevaben söz konusu açıklamayı yaptı.
Wang, ABD'nin bu yıl tekrar yayımladığı bir raporunda, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Ulusal Güvenliği Korunma Yasası'nın yanı sıra Hong Kong'un seçim sistemine ve Ulusal Güvenliği Koruma Yönetmeliği'ne saldırı ve iftiralarda bulunduğunu belirtti.
Sözcü, "ABD, Hong Kong'un demokrasi, hukukun üstünlüğü ilkesi, insan hakları ve özgürlüklerini itibarsızlaştırmış ve açıkça temelsiz biçimde Hong Kong'lu yetkililere yeni vize kısıtlamaları uygulamak üzere adımlar attığını duyurmuştur. ABD'nin suçlamalarının hiçbirinin hakikatle ilişkisi yoktur" dedi.
Söz konusu raporun ve duyurunun Hong Kong'un işlerine ve Çin'in iç işlerine ciddi müdahale teşkil ettiğini ve uluslararası hukukun ilkeleri ile uluslararası ilişkileri yöneten temel normları ihlal ettiğini vurgulayan Wang, "Çin bu eylemleri kınamakta ve reddetmekte olup, ABD tarafına ciddi diplomatik girişimlerde bulunmuştur" dedi.
"ABD tarafını uluslararası hukukun ilkelerine ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normlara riayet etmeye ve 'tek ülke iki sistem' ilkesini doğru ve bütüncül olarak kavramaya davet ediyoruz" diyen Wang, ABD'nin Çin'in egemenliğine ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hukukun üstünlüğüne saygı duyması ve Hong Kong'un işlerine her türlü müdahaleyi bırakması gerektiğini sözlerine ekledi.
Sözcü, "ABD'nin Hong Konglu yetkililere vize kısıtlamaları getirmesi halinde, Çin sıkı karşı önlemler alacaktır" dedi.
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