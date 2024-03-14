Çin, ABD'yi TikTok'a Yönelik Baskıyı Sonlandırmaya Çağırdı

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BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin, ABD'de kısa video uygulaması TikTok'u hedef alan yasa tasarısının ardından, ABD'yi yabancı ülkelerin şirketlerine yersiz baskı uygulamaya son vermeye çağırdı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong Perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin piyasa ekonomisi ve adil rekabet ilkesine ciddiyetle saygı göstermesi ve tüm ülkelerin işletmeleri için açık, adil ve ayrımcılıktan uzak bir ortam sağlaması gerektiğini belirtti.

İlgili tarafların Çin yasa ve yönetmeliklerine sıkı sıkıya uymaları gerektiğini vurgulayan He, Çin'in kendi meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi hafta başında, TikTok'un ana şirketi olan Çinli teknoloji devi ByteDance'dan ayrılmasını ya da ABD genelinde yasaklanmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı.