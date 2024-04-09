Çin, Afganistan'a yönelik konut kompleksi projesini açtı

KABUL, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin, savaşın harap ettiği Afganistan'a yönelik yardımlarını büyük projelerle sürdürürken, Pazar günü Kabil'de Çin tarafından finanse edilen bir konut kompleksi projesinin açılış töreni gerçekleştirildi.
Çin 19. Metalürji Grubu Limited Şirketi, 71 milyon ABD doları değerindeki Neela Bagh Konut Projesi kapsamında üç yıl içinde 56 bloktan oluşan 1.400 daire inşa edecek.
Afganistan geçici hükümetinin Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdul Ghani Baradar Akhund törende yaptığı konuşmada, "Afganistan İslam Emirliği, Neela Bagh Konut Projesi'nde tatbiki çalışmaların başlamasından ötürü Çin Halk Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyor ve iki komşu ülke arasında bölgesel bağlanabilirlik alanlarında işbirliğinin devam etmesini umuyor" dedi.
Çin geçtiğimiz yıllarda Afganistan'daki yoksul ve selden etkilenen ailelere dağıtılmak üzere Kovid-19 aşıları, kışlık giysiler, çadırlar ve gıda maddeleri temin ederek ülkeye destek vermişti.
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Ramazan Bayramı öncesi Zonguldak'ta vatandaşlar mezarlık ziyaretleri gerçekleştirdi. Asri Mezarlık'a ziyaret gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için güzergah üzerinde ulaşım ücretsiz sağlandı. Vatandaşlar mezar temizliği yaparak hayatını kaybeden yakınları için dualar etti.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Gemiç mahallesi sakinleri, her bayram arifesinde mezarlıkta toplanarak hayatını kaybetmiş yakınları için dua ediyor. Mahallede yaşayanlar ve köylerinde tatilini geçiren gurbetçiler, ikindi namazında bir araya gelerek ahirete göçen yakınları için dua ediyor. İkindi namazını kıldıktan sonra mahalle mezarlığına giden vatandaşlar, cami imam hatibi tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek yakınlarının kabirlerinin başına giderek dua ediyor.
Antalya'da düzenlenen operasyonda, yurt dışından hava yoluyla getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik çalışma sonucunda 33 milyon lira değerinde 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu kişi, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Antalya'da yapılan operasyonda, yurtdışından hava yolu ile getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik Antalya Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 33 milyon TL olan 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Operasyon sonucunda yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.
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