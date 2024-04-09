Çin, Afganistan'a yönelik konut kompleksi projesini açtı - Son Dakika
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Çin, Afganistan'a yönelik konut kompleksi projesini açtı

Çin, savaşın harap ettiği Afganistan'a yardımlarını sürdürüyor. Çin tarafından finanse edilen Neela Bagh Konut Projesi'nin açılış töreni Kabil'de gerçekleştirildi. Proje kapsamında 1.400 daire inşa edilecek. Afganistan hükümeti, Çin'e teşekkür ederek işbirliğinin devamını umuyor.

09.04.2024 17:26  Güncelleme: 17:27
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KABUL, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin, savaşın harap ettiği Afganistan'a yönelik yardımlarını büyük projelerle sürdürürken, Pazar günü Kabil'de Çin tarafından finanse edilen bir konut kompleksi projesinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Çin 19. Metalürji Grubu Limited Şirketi, 71 milyon ABD doları değerindeki Neela Bagh Konut Projesi kapsamında üç yıl içinde 56 bloktan oluşan 1.400 daire inşa edecek.

Afganistan geçici hükümetinin Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdul Ghani Baradar Akhund törende yaptığı konuşmada, "Afganistan İslam Emirliği, Neela Bagh Konut Projesi'nde tatbiki çalışmaların başlamasından ötürü Çin Halk Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyor ve iki komşu ülke arasında bölgesel bağlanabilirlik alanlarında işbirliğinin devam etmesini umuyor" dedi.

Çin geçtiğimiz yıllarda Afganistan'daki yoksul ve selden etkilenen ailelere dağıtılmak üzere Kovid-19 aşıları, kışlık giysiler, çadırlar ve gıda maddeleri temin ederek ülkeye destek vermişti.

Kaynak: Xinhua

Afganistan, Kabil, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Afganistan'a yönelik konut kompleksi projesini açtı - Son Dakika

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