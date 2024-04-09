Çin, Afganistan'a yönelik konut kompleksi projesini açtı

Güncel

KABUL, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin, savaşın harap ettiği Afganistan'a yönelik yardımlarını büyük projelerle sürdürürken, Pazar günü Kabil'de Çin tarafından finanse edilen bir konut kompleksi projesinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Çin 19. Metalürji Grubu Limited Şirketi, 71 milyon ABD doları değerindeki Neela Bagh Konut Projesi kapsamında üç yıl içinde 56 bloktan oluşan 1.400 daire inşa edecek.

Afganistan geçici hükümetinin Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdul Ghani Baradar Akhund törende yaptığı konuşmada, "Afganistan İslam Emirliği, Neela Bagh Konut Projesi'nde tatbiki çalışmaların başlamasından ötürü Çin Halk Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyor ve iki komşu ülke arasında bölgesel bağlanabilirlik alanlarında işbirliğinin devam etmesini umuyor" dedi.

Çin geçtiğimiz yıllarda Afganistan'daki yoksul ve selden etkilenen ailelere dağıtılmak üzere Kovid-19 aşıları, kışlık giysiler, çadırlar ve gıda maddeleri temin ederek ülkeye destek vermişti.