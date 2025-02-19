Çin Askeri Faaliyetleri Tayvan Çevresinde Artıyor - Son Dakika
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Çin Askeri Faaliyetleri Tayvan Çevresinde Artıyor

Tayvan çevresinde 36 Çin askeri hava aracı ve 7 gemi tespit edildi, ordusu durumu izliyor.

19.02.2025 18:20
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Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 36 askeri hava aracı ve 7 geminin tespit edildiği bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar 36 askeri hava aracının uçuşunun görüldüğü, bunlardan 33'ünün Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, doğu ve güneybatı bölümlerinde uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 7 savaş gemisinin tespit edildiği bilgisi de paylaşılırken, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve gereken yanıtı verdiği kaydedildi.

Öte yandan Bakanlık, gün içinde de 20 hava aracının uçuşunun tespit edildiğini, bunlardan 15'inin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiğini ve ADIZ'ın kuzey, orta ve güneybatı bölümlerinde uçtuğunu aktardı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, başka ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. Yabancı donanmaların bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, ülkeler arasında gerginliğe sebep oluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Güncel, Tayvan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Askeri Faaliyetleri Tayvan Çevresinde Artıyor - Son Dakika

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