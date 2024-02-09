BEİJİNG, 9 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, ülkenin yüksek kaliteli kalkınmasının gerçekleştirilmesi amacıyla atık geri dönüşümü sisteminin inşasını hızlandırmak ve yeşil ve düşük karbon temelini sağlamlaştırmak üzere hedef ve önlemleri belirleyen bir kılavuz açıkladı.
Kılavuzda bir yandan atıkların hassas şekilde yönetilmesi, etkin şekilde geri dönüştürülmesi ve verimli şekilde kullanılması yoluyla kaynak verimliliğini iyileştirme hedeflenirken diğer yandan azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürme ilkelerini ön plana çıkaran döngüsel ekonomi kavramının takip edilmesi vurgulanıyor.
Kılavuzda 2025 yılına kadar tüm saha ve tüm bağlantıları kapsayan bir atık geri dönüştürme sisteminin temel olarak kurulacağı, böylelikle tortu, uçucu kül ve kömürle birlikte çıkarılan değersiz madenler gibi dökme katı atığın yıllık kullanım hacminin 4 milyar tona ulaşacağı ve yeni dökme katı atıktan kapsamlı yararlanma oranının yüzde 60'a ulaşacağı öngörülüyor.
Bu arada hurda çelik, hurda bakır ve hurda alüminyum gibi önde gelen yenilenebilir kaynaklardan yıllık yararlanma hacmi 450 milyon tona ulaşacak.
Kılavuzda 2025 yılına kadar tüm üretim ve yaşam alanlarını kapsayan ve sektörün yıllık üretiminde 5 trilyon yuanlık (yaklaşık 703,87 milyar ABD doları) hedefi gerçekleştiren bir kaynak geri dönüşüm sektörünün geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor.
Kılavuza göre 2030 yılına kadar Çin'de kapsamlı, verimli ve düzenli bir atık geri dönüşüm sistemi kurulacak ve atık geri dönüşümünün genel seviyesi dünyada en yüksek seviyeler arasına girecek.
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Son Dakika › Güncel › Çin, Atık Geri Dönüşümü Sisteminin İnşasını Hızlandırmak İçin Kılavuz Açıkladı - Son Dakika
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