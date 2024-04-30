Çin Bilim Kurgusu Küresel Çapta İlgi Görüyor

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BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Hugo ödüllü yazar Liu Cixin'in eserleri başta olmak üzere Çin bilim kurgusu son yıllarda küresel çapta giderek artan ilgiye mazhar olurken, medyada da daha fazla yer buluyor.

Çin bilim kurgusunun yurtdışındaki etkisi konulu bir rapora göre, Çin bilim kurgu eserlerine yönelik küresel arama trendi ve medya haberleri 2018 ile 2023 yılları arasında istikrarlı artış sergiledi.

Çin Bilim Kurgu Araştırma Merkezi ve Çağdaş Çin ve Dünya Araştırmaları Akademisi tarafından hazırlanan rapor, Pazartesi günü sona eren 8. Çin Bilim Kurgu Kongresi'nde açıklandı.

Rapora göre, Liu Cixin'in kaleme aldığı "Üç Cisim Problemi", uluslararası etki bakımından Çinli bilim kurgu romanları arasında başı çekerken, film kategorisinde Liu'nun "Gezegenler Savaşı (The Wandering Earth)" adlı eserinden sinemaya uyarlanan filmler en büyük etkiye sahip.

Çin Yazarlar Derneği Bilim Kurgu Komitesi Üyesi Ji Shaoting, "Büyük fikri mülkiyetler (Liu'nun eserleri gibi) çığır açıcı olabiliyor. Bu eserler, Çin bilim kurgusuna olan ilgiyi artırırken Çince eserlerin çeşitli dillere tercüme edilmesini de teşvik ediyor" dedi.

Böyle bir trendin Japonya'da da ortaya çıktığını kaydeden Ji, Üç Cisim Problemi'nin geniş çaplı popülerliği sayesinde çok sayıda Çinli bilim kurgu eserinin Japonca yayımlandığını belirtti.

Üç Cisim Problemi eserinin fikri mülkiyetinin küresel etkisi konulu başka bir rapora göre ise Çin tarih ve kültüründen ilham alan unsurlar Çin bilim kurgusunun uluslararası hayranları tarafından son derece sahipleniliyor ve insan duyguları ve ileri teknoloji gibi diğer unsurların önüne geçiyor.

Çin Bilim Kurgu Araştırma Merkezi ve Tencent Horizon tarafından ortaklaşa yayımlanan rapora göre, yurtdışında anket yapılan kişilerin yaklaşık yüzde 80'i Üç Cisim Problemi'nin Çinli televizyon uyarlamasını seyrettikten sonra Çin'i anlama istediği duyduğunu ifade etti.

Ünlü Çin bilim kurgusu araştırmacısı Wu Yan, "Avrupa'da görüştüğüm birçok Çin bilimci, Üç Cisim Problemi hakkında büyük heyecan duyuyor. Eserin Çince öğrenme hevesi yarattığını söylüyorlar" dedi.