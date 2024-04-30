Çin Bilim Kurgusu Küresel Çapta İlgi Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Bilim Kurgusu Küresel Çapta İlgi Görüyor

Çin Bilim Kurgusu Küresel Çapta İlgi Görüyor

Hugo ödüllü yazar Liu Cixin'in eserleri başta olmak üzere Çin bilim kurgusu son yıllarda küresel çapta giderek artan ilgiye mazhar olurken, medyada da daha fazla yer buluyor.

30.04.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Hugo ödüllü yazar Liu Cixin'in eserleri başta olmak üzere Çin bilim kurgusu son yıllarda küresel çapta giderek artan ilgiye mazhar olurken, medyada da daha fazla yer buluyor.

Çin bilim kurgusunun yurtdışındaki etkisi konulu bir rapora göre, Çin bilim kurgu eserlerine yönelik küresel arama trendi ve medya haberleri 2018 ile 2023 yılları arasında istikrarlı artış sergiledi.

Çin Bilim Kurgu Araştırma Merkezi ve Çağdaş Çin ve Dünya Araştırmaları Akademisi tarafından hazırlanan rapor, Pazartesi günü sona eren 8. Çin Bilim Kurgu Kongresi'nde açıklandı.

Rapora göre, Liu Cixin'in kaleme aldığı "Üç Cisim Problemi", uluslararası etki bakımından Çinli bilim kurgu romanları arasında başı çekerken, film kategorisinde Liu'nun "Gezegenler Savaşı (The Wandering Earth)" adlı eserinden sinemaya uyarlanan filmler en büyük etkiye sahip.

Çin Yazarlar Derneği Bilim Kurgu Komitesi Üyesi Ji Shaoting, "Büyük fikri mülkiyetler (Liu'nun eserleri gibi) çığır açıcı olabiliyor. Bu eserler, Çin bilim kurgusuna olan ilgiyi artırırken Çince eserlerin çeşitli dillere tercüme edilmesini de teşvik ediyor" dedi.

Böyle bir trendin Japonya'da da ortaya çıktığını kaydeden Ji, Üç Cisim Problemi'nin geniş çaplı popülerliği sayesinde çok sayıda Çinli bilim kurgu eserinin Japonca yayımlandığını belirtti.

Üç Cisim Problemi eserinin fikri mülkiyetinin küresel etkisi konulu başka bir rapora göre ise Çin tarih ve kültüründen ilham alan unsurlar Çin bilim kurgusunun uluslararası hayranları tarafından son derece sahipleniliyor ve insan duyguları ve ileri teknoloji gibi diğer unsurların önüne geçiyor.

Çin Bilim Kurgu Araştırma Merkezi ve Tencent Horizon tarafından ortaklaşa yayımlanan rapora göre, yurtdışında anket yapılan kişilerin yaklaşık yüzde 80'i Üç Cisim Problemi'nin Çinli televizyon uyarlamasını seyrettikten sonra Çin'i anlama istediği duyduğunu ifade etti.

Ünlü Çin bilim kurgusu araştırmacısı Wu Yan, "Avrupa'da görüştüğüm birçok Çin bilimci, Üç Cisim Problemi hakkında büyük heyecan duyuyor. Eserin Çince öğrenme hevesi yarattığını söylüyorlar" dedi.

Kaynak: Xinhua

Hugo, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Bilim Kurgusu Küresel Çapta İlgi Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 İsrail polisi, bıçakla saldıran Türk vatandaşını öldürdü İsrail polisi, bıçakla saldıran Türk vatandaşını öldürdü
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
15:05 Yeşil sahalarda ender görülen an Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti Yeşil sahalarda ender görülen an! Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti
14:02 Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:28 Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 16:24:08. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Bilim Kurgusu Küresel Çapta İlgi Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement