Çin, BMGK Tasarısını Veto Etti
Çin, BMGK Tasarısını Veto Etti

08.04.2026 05:42
Çin, BMGK'de Bahreyn'in Hürmüz Boğazı tasarısını dengeli bulmayarak veto etti.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fu Cong, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Bahreyn'in öncülüğünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan tasarının dengeli olmadığını, yanlı bir tavırla İran'ı suçladığını ve sorunun kökeninde yatan sebeplere değinmediğini savundu.

Büyükelçi Fu, BMGK'de yapılan oylamanın ardından gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Çin'in tasarıyı veto etme gerekçesini açıklayan Fu, "Bu tasarının dengeli olduğunu düşünmüyoruz. Tasarı, sorunun kökeninde yer alan sebeplere değinmiyor. Son derece yanlı bir tavırla yalnızca İran'ı suçluyor." ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasında ateşkese ilişkin görüşmelere işaret ederek, tasarının zamanlamasının da kötü olduğunu ifade eden Fu, "Tüm arka plan göz önüne alındığında, Güvenlik Konseyinin böylesi bir tasarıyı kabul etmesinin son derece tehlikeli olacağı görüşündeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle gemi trafiğinde kesintilerin olduğu Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Bahreyn'in öncülüğünde BMGK'ye sunulan tasarı, 11 lehte oya karşı daimi üyeler Çin ve Rusya'nın vetosuyla reddedilmişti. Pakistan ve Kolombiya ise çekimser oy kullanmıştı.

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Bahreyn, Güncel, Son Dakika

