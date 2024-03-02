Çin Borsasında Kayıtlı İmalat Şirketlerinin Sayısı 3.617'ye Ulaştı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: 14-28 Mayıs'ın rövanşı var

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Tokat ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım programında yaptığı konuşmada, 14-28 Mayıs tarihleri arasındaki yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, bu seçimlerin CHP için bir rövanş olduğunu belirtti. Günaydın, yerel yönetimlerin vatandaşa en yakın olduğunu ve başarılı bir seçim süreci geçirilmesi halinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2028'de merkezi hükümete Cumhuriyet aydınlığını taşıyacağını ifade etti.