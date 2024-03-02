BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin Halka Açık Şirketler Birliği, Ocak ayı sonu itibarıyla 3.617 imalat şirketinin Çin borsasında kayıtlı olduğunu açıkladı.
Birliğin açıklamasına göre imalat şirketleri, yerel borsada işlem gören toplam 5.358 şirketin yüzde 67,5'ini oluşturuyor.
Çin'deki şirketlerin büyük çoğunluğu imalat, bilgi aktarımı, yazılım ve bilgi teknolojisi hizmetlerinin yanı sıra toptan ve perakende satış alanlarında faaliyet gösteriyor.
Ülkenin Shanghai borsasında 2.268, Shenzhen borsasında 2.847, Beijing borsasında ise 243 şirketin kayıtlı olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Çin Borsasında Kayıtlı İmalat Şirketlerinin Sayısı 3.617'ye Ulaştı - Son Dakika
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