Çin Borsasında Kayıtlı İmalat Şirketlerinin Sayısı 3.617'ye Ulaştı - Son Dakika
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Çin Borsasında Kayıtlı İmalat Şirketlerinin Sayısı 3.617'ye Ulaştı

Çin Halka Açık Şirketler Birliği'nin açıklamasına göre, Çin borsasında Ocak ayı sonu itibarıyla 3.617 imalat şirketi kayıtlıdır. Bu şirketler, yerel borsada işlem gören toplam şirketlerin yüzde 67,5'ini oluşturmaktadır. Çin'deki şirketlerin çoğunluğu imalat, bilgi aktarımı, yazılım ve bilgi teknolojisi hizmetleri, toptan ve perakende satış alanlarında faaliyet göstermektedir. Shanghai borsasında 2.268, Shenzhen borsasında 2.847 ve Beijing borsasında ise 243 şirket kayıtlıdır.

02.03.2024 15:01  Güncelleme: 15:04
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BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin Halka Açık Şirketler Birliği, Ocak ayı sonu itibarıyla 3.617 imalat şirketinin Çin borsasında kayıtlı olduğunu açıkladı.

Birliğin açıklamasına göre imalat şirketleri, yerel borsada işlem gören toplam 5.358 şirketin yüzde 67,5'ini oluşturuyor.

Çin'deki şirketlerin büyük çoğunluğu imalat, bilgi aktarımı, yazılım ve bilgi teknolojisi hizmetlerinin yanı sıra toptan ve perakende satış alanlarında faaliyet gösteriyor.

Ülkenin Shanghai borsasında 2.268, Shenzhen borsasında 2.847, Beijing borsasında ise 243 şirketin kayıtlı olduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Shanghai, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Borsasında Kayıtlı İmalat Şirketlerinin Sayısı 3.617'ye Ulaştı - Son Dakika

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