Çin, CERES-1 Roketiyle 4 Uyduyu Denizden Uzaya Yolladı - Son Dakika
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Çin, CERES-1 Roketiyle 4 Uyduyu Denizden Uzaya Yolladı

Çin, CERES-1 Roketiyle 4 Uyduyu Denizden Uzaya Yolladı

Çin, özel bir şirket tarafından geliştirilen CERES-1 roketiyle denizden 4 uyduyu uzaya gönderdi. Alçak Yer Yörüngesi'ne yerleştirilen Tiençi-25, 26, 27 ve 28 uyduları, küresel veri hizmetleri sağlayacak. Galactic Energy şirketi, denizden fırlatış yapan ilk özel şirket oldu.

29.05.2024 18:23
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Çin, özel bir şirket tarafından geliştirilen ilk taşıyıcı roketi CERES-1 ile denizden 4 uyduyu uzaya yolladı.

Xinhua'nın haberine göre, "Tiençi" sınıfı 4 internet iletişimi uydusu, ülkenin kuzeyindeki Şandong eyaletinin açıklarında Sarı Deniz'deki yüzer platformdan fırlatıldı.

Bu, CERES-1 roketiyle yapılan 12'nci ve denizden yapılan ikinci başarılı fırlatış oldu.

Alçak Yer Yörüngesi'ne yollanan Tiençi-25, 26, 27 ve 28 uyduları, "nesnelerin interneti" olarak adlandırılan sistemler için küresel veri hizmetleri sağlayacak.

Guodian Gaoke şirketi tarafından geliştirilen uydularla oluşturulacak 38 parçalık takım uydu ağının bu yıl içinde faal hale gelmesi hedefleniyor.

Denizden fırlatış yapan ilk özel şirket

CERES-1'in geliştiricisi Galactic Energy, 6 Eylül 2023'te 4 Tiençi uydusunu yüzer platformdan fırlatarak bunu başarabilen ilk özel şirket oldu.

19 metre uzunluğunda ve 1,4 metre genişliğindeki roket, Alçak Yer Yörüngesi'ne 350 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

Çin'in uzay programında ana taşıyıcı olarak kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

Son yıllarda dünyada özel sektörün uzay roketi üretimine ilgisinin artmasına paralel olarak Pekin yönetiminin de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklediği gözleniyor.

Galactic Energy dışında Çinli özel şirketler i-Space "SQX-1Y1", Space Pioneer "TL-2 Y1", Landspace "Cuçüe-2" (ZQ-2) ve Orienspace "Gravity-1" roketleriyle fırlatışlar yapıyor.

Kaynak: AA

Uzay, Çin, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, CERES-1 Roketiyle 4 Uyduyu Denizden Uzaya Yolladı - Son Dakika

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