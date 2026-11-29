Çin, iki yer gözlem uydusu ve bulut bilişim teknolojilerini test etmek için kullanılacak iki uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, yer gözlem uyduları Congkı 12 ve Congkı 13 ile Uzay Tabanlı Bulut Bilişim Doğrulama Uyduları 01 ve 02, Long March 6C roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların Güneş Eş Zamanlı Yörünge'deki belirlenen konumlarına ulaştığı fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 683. taşıma görevi oldu.

Çin Bilimler Akademisine (CAS) bağlı Pekin Congkı Uzay Araştırmaları Teknolojisi Şirketi tarafından geliştirilen Congkı (AIRSAT) uyduları, sentetik açıklık radarı (SAR) donanımlı yer gözlem uyduları ağının parçalarını oluşturacak.

Uzay tabanlı bulut bilişim doğrulama uyduları ise uzayda veri işleme ve bulut bilişim hizmetlerinin sağlanmasına yönelik teknolojilerin test edilmesinde kullanılacak.