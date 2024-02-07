Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele\'yi tebrik etti

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BEİJİNG, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, El Salvador'da yeniden devlet başkanı seçilen Nayib Bukele'yi tebrik etti.

Xi, Pazartesi günü gönderdiği kutlama mesajında, Çin-El Salvador ilişkilerinin son yıllarda kapsamlı ve hızlı şekilde geliştiğini, tatbiki işbirliğinin verimli sonuçlar doğurduğunu ve bunun da yerel halka somut faydalar sağladığını söyledi.

Xi, böylece Çin ile El Salvador arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının iki ülke ve halklarının temel ve uzun vadeli çıkarlarına uygun olduğunun tam olarak ortaya konulduğunu ifade etti.

Bukele'nin tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmasını takdir ettiğini kaydeden Xi, Çin-El Salvador ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini ve stratejik rehberliği güçlendirmek, çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmek ve halklara daha fazla fayda sağlamak amacıyla ikili ilişkileri sürekli olarak daha yüksek seviyelere çıkarmak üzere Bukele ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.