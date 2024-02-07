Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele\'yi tebrik etti

BEİJİNG, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, El Salvador'da yeniden devlet başkanı seçilen Nayib Bukele'yi tebrik etti.
Xi, Pazartesi günü gönderdiği kutlama mesajında, Çin-El Salvador ilişkilerinin son yıllarda kapsamlı ve hızlı şekilde geliştiğini, tatbiki işbirliğinin verimli sonuçlar doğurduğunu ve bunun da yerel halka somut faydalar sağladığını söyledi.
Xi, böylece Çin ile El Salvador arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının iki ülke ve halklarının temel ve uzun vadeli çıkarlarına uygun olduğunun tam olarak ortaya konulduğunu ifade etti.
Bukele'nin tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmasını takdir ettiğini kaydeden Xi, Çin-El Salvador ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini ve stratejik rehberliği güçlendirmek, çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmek ve halklara daha fazla fayda sağlamak amacıyla ikili ilişkileri sürekli olarak daha yüksek seviyelere çıkarmak üzere Bukele ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
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