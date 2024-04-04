Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Malta'nın yeni cumhurbaşkanını tebrik etti

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Malta'nın yeni cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Myriam Spiteri Debono'yu tebrik etti.
Xi, Perşembe günü gönderdiği mesajında 52 yıl süre önce diplomatik ilişkiler kuran Çin ve Malta'nın her zaman birbirine saygı duyduğunu ve birbirlerine eşit muamele ettiğini, temel çıkarlarına ve başlıca endişelerine ilişkin konularda birbirlerini desteklediklerini ve ekonomi, ticaret, yatırım, kültür, eğitim ve sağlık alanlarında verimli işbirliği yürüttüğünü söyledi.
Çin-Malta ilişkilerinin gelişimine büyük değer verdiğini kaydeden Xi, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu devam ettirip tatbiki işbirliğini güçlendirmek suretiyle ilişkilerdeki sürekli ilerlemeleri desteklemek ve iki halka daha fazla fayda sağlamak için yeni cumhurbaşkanıyla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.
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Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarına itiraz eden İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediyesi Adayı Enver Yılmaz'ın itirazları sonuç değiştirmedi. Tüm ilçelerde yapılan sayımlarda İYİ Parti'nin aksine AK Parti'nin oyu arttı.
Karabük Üniversitesi (KBÜ), Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL) karbondioksit ile sera gazı emisyonlarının envanterini hesaplayacak, Avrupa Birliğine (AB) ihraç edilen ürünlerin karbon ayak izini belirleyecek. KBÜ Demir Çelik Enstitüsü ile KARÇEL arasında imzalanan sözleşme ile KARÇEL'in faaliyetleri sonucu oluşan karbondioksit ve sera gazı emisyonları hesaplanacak ve AB'ye ihraç edilen ürünlerin karbon ayak izi raporlanacak.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, görevi devraldıktan sonra meclis üyeleri ve vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Ünlü, Marmaris'in demokrasisine katkıda bulunan belediye başkan adaylarına teşekkür ederek, tüm Marmaris'in belediye başkanı olmaya geldiğini belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise herkesin kardeş olduğunu vurgulayarak, Marmaris'in sokaklarında halkla bütünleşeceklerini ifade etti.
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ikinci kez seçilen Muhittin Böcek, törenle görevine başladı. Böcek, seçim sonucunda belediye binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, herkesin başkanı olacağını ve seçim kampanyasında vadettiklerinin daha fazlasını hayata geçirmek için çalışacağını belirtti. Böcek, Antalya'yı daha güzel yarınlara ortak akılla inşa edeceklerini vurgulayarak, tüm çalışma arkadaşlarının görevini aksatmadan yapacaklarını ve siyaset yapmayacaklarını söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in Myanmar'da siyasi çözümü desteklemek için özel temsilci atamayı planladığını duyurdu. BM Güvenlik Konseyi'nde Myanmar'daki gelişmeler ele alındı. BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari, Myanmar'da artan şiddete dikkati çekerek, silahlı çatışmanın toplumları temel ihtiyaçlarından mahrum bıraktığını ifade etti.
31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak katıldığı seçim yarışından yüzde 44.75 oy oranı ile Marmaris Belediye Başkanlığı'na seçilen Acar Ünlü bugün ilçe seçim kurulundan mazbatasını almasının ardından Belediye binası önünde davul zurna ve yoğun vatandaş katılımı ile koltuğuna oturdu.
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