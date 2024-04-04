Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Malta'nın yeni cumhurbaşkanını tebrik etti

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BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Malta'nın yeni cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Myriam Spiteri Debono'yu tebrik etti.

Xi, Perşembe günü gönderdiği mesajında 52 yıl süre önce diplomatik ilişkiler kuran Çin ve Malta'nın her zaman birbirine saygı duyduğunu ve birbirlerine eşit muamele ettiğini, temel çıkarlarına ve başlıca endişelerine ilişkin konularda birbirlerini desteklediklerini ve ekonomi, ticaret, yatırım, kültür, eğitim ve sağlık alanlarında verimli işbirliği yürüttüğünü söyledi.

Çin-Malta ilişkilerinin gelişimine büyük değer verdiğini kaydeden Xi, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu devam ettirip tatbiki işbirliğini güçlendirmek suretiyle ilişkilerdeki sürekli ilerlemeleri desteklemek ve iki halka daha fazla fayda sağlamak için yeni cumhurbaşkanıyla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.