Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i tebrik etti

Düzce'de çöp konteynerinde at eti ve kemikleri bulundu

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde bir çöp konteynerinde at eti ve kemik parçaları bulundu. Durumu bildiren esnafın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemelerde buluntuların ata ait olduğu belirlendi. Emniyet ekipleri, et ve kemik parçalarını bırakan kişiyi tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri ise bölgedeki et satışı yapan tedarik zincirleri ve marketlerde denetim başlattı.