Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i tebrik etti

Güncel

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pakistan başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'i tebrik etti.

Xi, Pazar günü gönderdiği mesajında, Şerif'in ve yeni Pakistan hükümetinin liderliğinde ve Pakistan toplumunun tüm kesimlerinin ortak çabalarıyla, ülkenin ulusal kalkınma ve ilerleme davasında mutlaka yeni ve daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını belirtti.

Xi, Çin ve Pakistan'ın iki ülke halklarına daha fazla fayda getirmek amacıyla geleneksel dostluklarını sürdürmesi, tüm alanlarda etkileşim ve işbirliğini güçlendirmesi, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun güncellenmiş versiyonunu birlikte inşa etmesi, her koşulda geçerli Çin-Pakistan stratejik işbirliği ortaklığını derinleştirmesi ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Pakistan topluluğu inşa etmesi gerektiğini vurguladı.

Çin Başbakanı Li Qiang da aynı gün Şerif'e bir tebrik mesajı gönderdi.