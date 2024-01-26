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Çin'de 1,63 milyar yıl öncesine ait çok hücreli ökaryot fosilleri keşfedildi - Son Dakika
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Çin'de 1,63 milyar yıl öncesine ait çok hücreli ökaryot fosilleri keşfedildi

Çin'de yapılan araştırmada, 1,63 milyar yıl öncesine ait çok hücreli ökaryot fosilleri bulundu. Bu fosiller, ökaryotların tek hücreden çok hücreliliğe geçişine dair kanıtlar sunarak yaşamın evrimine ışık tutabilir.

Çin\'de 1,63 milyar yıl öncesine ait çok hücreli ökaryot fosilleri keşfedildi
26.01.2024 - 14:05,
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Çin'de arkeologların 1,63 milyar yıl öncesine ait, çok hücreli ökaryot fosillerin varlığını keşfettiği bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin Bilimler Akademisine bağlı Nanjing Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsünden araştırmacılar, Çin'in kuzeyindeki Yanşan Dağları'nda, "Qingshania magnifica" adı verilen bir grup mikrofosili gün yüzüne çıkardı.

Bilim insanları, bulgularını "Science Advances" dergisinde yayımladıkları makalede, geçmişi 1,63 milyar yıl geriye giden yeni bulunan fosillerin, hücreli organizmalar olan ökaryotların tek hücreden çok hücreliliğe geçişine dair kanıtlar sunarak gezegendeki yaşamın evrimine ışık tutabileceğini vurguladı.

Keşif, bu türden organizmaların şeceresini en son bulgulardan yaklaşık 70 milyon yıl geriye götürdü. Daha önce 2016'da, 1,56 milyar yıl öncesine ait çok hücreli ökaryot fosillerinin varlığı keşfedilmişti.

Yeni bulunan fosillerin, 190 mikrometreye kadar hücre çapına sahip, tek sıralı ve dallanmamış filamentlerden oluştuğunu kaydeden Çinli araştırmacılar, fosillerin büyük olasılıkla "fotosentetik algler" olduğu sonucuna vardı.

Bugüne dek varlığı keşfedilen en eski hücreli organizma fosilleri, Çin ve Avustralya'da bulunan, geçmişi 1,65 milyar yıl öncesine kadar giden tek hücreli formlar olmuştu.

Kaynak: AA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Nanjing, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de 1,63 milyar yıl öncesine ait çok hücreli ökaryot fosilleri keşfedildi - Son Dakika
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