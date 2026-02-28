Çin'de 2025'te 25,74 Milyon Yeni İşletme Kuruldu

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'de 2025 yılında günde ortalama 26.000 yeni işletme kuruldu.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun cumartesi günü açıkladığı verilere göre, yıl boyunca ülke genelinde toplam 25,74 milyon yeni işletme faaliyete geçti.

Verilere göre, Çin'de 2025'te yeni kurulan yabancı sermayeli şirketlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 19,1 artarak 70.392'ye ulaştı.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi üyesi ülkelerden yatırımcılar, belirli serbest limanlar üzerinden yapılan yatırımlar da dahil olmak üzere, Çin'de 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 14,7 artışla 19.756 işletme kurdu. Bu dönemde doğrudan yatırımlar ise yüzde 1,9 artarak 116,8 milyar yuana (yaklaşık 16,87 milyar ABD doları) ulaştı.