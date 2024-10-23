Çin\'de ABD\'li Şirketler Yatırım Fırsatları Arıyor

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CHONGQİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in ekonomik büyümeyi desteklemeye yönelik bir dizi kademeli politikayı uygulamaya koymasıyla ABD'li birçok şirket Çin pazarında yatırım fırsatları kovalamaya başladı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile ABD'li çokuluslu şirketler arasında Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde Pazartesi ve Salı günleri bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Toplantıya 60 kadar ABD'li şirketin ve ticaret odasının temsilcileri katıldı.

Çin'deki Amerikan Ticaret Odası Başkanı Michael Hart, birçok ABD'li şirketin kısa süre önce uzun vadeli, yüksek büyümeye sahip bir pazar olarak gördükleri Çin'e yaptıkları yatırımları artırdıklarını duyurduğunu kaydetti ve Çin'in bu yıl açıkladığı dışa açılma politikalarının, Çin ekonomisine canlılık getirmesini beklediğini söyledi.

Tesla Başkan Yardımcısı Tao Lin, Çin'in kısa süre önce açıkladığı kademeli politikaların, işletmelerin Çin pazarına olan güvenini artırarak şirketleri araştırma ve geliştirme, üretim ve işe alma faaliyetlerini genişletmeye teşvik ettiğini ifade etti.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Wen Hua, Çin'in ulusal büyük ölçekli ekipman yenileme ve dayanıklı tüketim malları takas programına çok sayıda yabancı işletmenin katıldığını açıkladı. Wen, yeşil ve dijital dönüşümü hedefleyen programın, ABD'li şirketler de dahil olmak üzere güçlü yanlarını kullanarak rekabetçi ürünler sunabilen tüm yabancı şirketlere açık olduğunu hatırlattı.

Komisyon yetkilisi Hua Zhong ise komisyonun, Yabancı Yatırım için Teşvik Edilen Sektörler Kataloğu'nu gözden geçirdiğini ve politika oluşturmada şeffaflığın artırılması ve yabancı sermayeli işletmelere yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi için çaba gösterileceğini belirtti.

Yuvarlak masa toplantıları mekanizması 2021 yılında komisyon tarafından kuruldu ve o zamandan bu yana bu kapsamda 9 etkinlik gerçekleştirildi. Mekanizma, ABD'li işletmelerin bir yandan daha üst seviyede açık ekonominin inşasına derin şekilde katılırken diğer yandan Çin ekonomisinin yüksek kaliteli kalkınmasının getirilerinden pay almalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.