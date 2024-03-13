Çin'deki Akıllı Fide Yetiştirme Üssü Fidelerin Büyümesini Kontrol Ediyor - Son Dakika
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Çin'deki Akıllı Fide Yetiştirme Üssü Fidelerin Büyümesini Kontrol Ediyor

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentine bağlı Xianlong kasabasının Shuangxing köyünde bulunan akıllı fide yetiştirme üssünde fidelerin büyümesini kontrol eden bir işçi, 12 Mart 2024. Toplam 4.608 metrekarelik bir alanı kaplayan akıllı fide yetiştirme üssü, yılda 12.000 mu (yaklaşık 800 hektar) çeltik fidesi üretiyor.

13.03.2024 17:46  Güncelleme: 17:48
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CHONGQİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentine bağlı Xianlong kasabasının Shuangxing köyünde bulunan akıllı fide yetiştirme üssünde fidelerin büyümesini kontrol eden bir işçi, 12 Mart 2024.

Toplam 4.608 metrekarelik bir alanı kaplayan akıllı fide yetiştirme üssü, yılda 12.000 mu (yaklaşık 800 hektar) çeltik fidesi üretiyor. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Çin, Tarım, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Akıllı Fide Yetiştirme Üssü Fidelerin Büyümesini Kontrol Ediyor - Son Dakika

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