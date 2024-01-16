Çin\'de Bahar Festivali seyahat yoğunluğu sırasında 9 milyar yolcu seyahati bekleniyor

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, ülkede bu yılın Bahar Festivali seyahat yoğunluğu sırasında 9 milyar yolcu seyahati yapılmasının beklendiğini duyurdu.

İnsanların aileleriyle bir arada olmak için memleketlerine dönmeleri nedeniyle genellikle ulaşım talebinin yüksek seyrettiği bir dönem olan seyahat furyası bu yıl 26 Ocak-5 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Li Yang basın toplantısında yaptığı açıklamada söz konusu dönemde demiryolu, karayolu, su yolu ve sivil havacılık yoluyla toplu taşıma üzerinden yapılacak seyahatlerin 1,8 milyara ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Li, yolculukların yaklaşık yüzde 80'inde yolcuların kendi araçlarıyla seyahat edeceğini ve bu rakamın da muhtemelen yeni bir rekor kıracağını kaydetti.