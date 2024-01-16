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Çin'de Bahar Festivali seyahat yoğunluğu sırasında 9 milyar yolcu seyahati bekleniyor - Son Dakika
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Çin'de Bahar Festivali seyahat yoğunluğu sırasında 9 milyar yolcu seyahati bekleniyor

Çin Ulaştırma Bakanlığı, Bahar Festivali seyahat yoğunluğu sırasında ülkede 9 milyar yolcu seyahati yapılmasının beklendiğini duyurdu. Seyahat furyası, insanların aileleriyle bir arada olmak için memleketlerine dönmeleri nedeniyle genellikle yüksek talep görülen bir dönemde gerçekleşecek. Toplu taşıma üzerinden yapılacak seyahatlerin ise 1,8 milyara ulaşması bekleniyor.

Çin\'de Bahar Festivali seyahat yoğunluğu sırasında 9 milyar yolcu seyahati bekleniyor
16.01.2024 - 16:16,
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BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, ülkede bu yılın Bahar Festivali seyahat yoğunluğu sırasında 9 milyar yolcu seyahati yapılmasının beklendiğini duyurdu.

İnsanların aileleriyle bir arada olmak için memleketlerine dönmeleri nedeniyle genellikle ulaşım talebinin yüksek seyrettiği bir dönem olan seyahat furyası bu yıl 26 Ocak-5 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Li Yang basın toplantısında yaptığı açıklamada söz konusu dönemde demiryolu, karayolu, su yolu ve sivil havacılık yoluyla toplu taşıma üzerinden yapılacak seyahatlerin 1,8 milyara ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Li, yolculukların yaklaşık yüzde 80'inde yolcuların kendi araçlarıyla seyahat edeceğini ve bu rakamın da muhtemelen yeni bir rekor kıracağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'de Bahar Festivali seyahat yoğunluğu sırasında 9 milyar yolcu seyahati bekleniyor - Son Dakika
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