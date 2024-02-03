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Çin'de dünyanın en uzun çelik takviyeli beton kemerli köprüsü trafiğe açıldı - Son Dakika
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Çin'de dünyanın en uzun çelik takviyeli beton kemerli köprüsü trafiğe açıldı

Çin\'de dünyanın en uzun çelik takviyeli beton kemerli köprüsü trafiğe açıldı

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Tian'e Longtan Köprüsü, 600 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun çelik takviyeli beton kemerli köprüsü olma özelliğini taşıyor. Köprü, Nandan ilçesi ile Tian'e ilçesini birbirine bağlayan Nantian otoyolunun tamamlanmasıyla trafiğe açıldı. Bu köprü, beton kemerli köprülerin gelecekteki gelişimine öncülük edecek bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor.

03.02.2024 16:46
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ÇEKİM TARİHİ: 31 Ocak 2024

Tian'e Longtan Köprüsü'nden çeşitli görüntüler

600 metre uzunluğunda olan ve çelikle güçlendirilmiş beton kemerli Tian'e Longtan Köprüsü, Perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde trafiğe açıldı.

Guangxi eyaletinde yer alan Hechi kentinin Tian'e ilçesinde bulunan iki yönlü, dört şeritli köprünün toplam uzunluğu 2.488,55 metre. Köprü an itibarıyla, kemer genişliği bakımından dünyanın en uzun çelik takviyeli beton kemerli köprüsü olma özelliğini taşıyor.

Tian'e Longtan Köprüsü'nün açılışıyla, Nandan ilçesi ile Tian'e ilçesini birbirine bağlayan Nantian otoyolu tamamlanmış bulunuyor. Otoyol, yolculuk süresini 1,5 saatten 40 dakikaya indiriyor. Köprünün ana yapısının inşasına Aralık 2020'de başlanmıştı.

Tian'e Longtan Köprüsünün tamamlanması beton kemerli köprülerin evriminde bir kilometre taşı olacak. Çin Mühendislik Akademisi akademisyenlerinden Zheng Jielian, köprünün inşası sırasında çok sayıda zorluğun üstesinden gelindiğini ve pek çok yeniliğe imza atıldığını kaydetti. Zheng, bu aşamaların beton kemerli köprülerin gelecekteki gelişiminin, özellikle de dağlık otoyollar ve demiryollarındaki kullanımının önünü açacağını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hechi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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