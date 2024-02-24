Çin\'de Geleneksel Çin Tıbbı Kaynakları Araştırması Sonuçları Açıklandı

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BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Geleneksel Çin tıbbı (TCM) kaynaklarına ilişkin Çin'de yapılan son ulusal araştırmaya göre ülkede, ilaç yapımında kullanılan toplam 18.817 çeşit malzeme tespit edildi.

Çin Tıp Bilimleri Akademisi'ne bağlı Çin İlaç Bilimleri Enstitüsü Başkanı Guo Lanping Cuma günü yaptığı açıklamada, ilaç yapımında kullanılan çeşitlerin Çin'e özgü olan ve geleneksel Çin tıbbında kullanılan 3.151 çeşit bitkiyi içerdiğini söyledi. Araştırmaya göre ilaç yapımında kullanılan 464 çeşit malzemenin ise koruma altına alınması gerekiyor.

Guo, araştırma sırasında toplam 196 yeni türün de keşfedildiğini ve bunların yaklaşık 100'ünün tıbbı kullanım potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Çin'de gerçekleştirilen dördüncü ulusal geleneksel Çin tıbbı kaynakları araştırmasına 2011 yılında başlanmıştı. Araştırmanın bulgularına dayanarak, Çine özgü geleneksel Çin tıbbi kaynakları derlenerek katalog haline getirildi ve ilgili bilgileri kapsayan bir veri tabanı oluşturuldu.