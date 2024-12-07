Çin'in Hınan eyaletinde bir depodaki havai fişeklerin patlaması sonucu 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yerel acil durum yönetim biriminden yapılan açıklamaya göre, Kayfıng iline bağlı Veyşı ilçesinin Çiensun köyünde hava fişek depolanan binada dün sabah saatlerinde patlama meydana geldi.
Patlama 3 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açarken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Havai Fişek Patlaması: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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