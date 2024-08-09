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- Çin'de konteyner gemisinde şiddetli patlama

NINGBO - Çin'in en yoğun limanlarından biri olan Ningbo-Zhoushan'daki bir konteyner gemisinde patlama meydana geldi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Çin'in Ningbo-Zhoushan Limanı'nda Tayvanlı nakliye firmasına ait Liberya bandıralı "YM Mobility" adlı konteyner gemisinde yerel saatle 13.40 civarında şiddetli patlama meydana geldi. Kameralara yansıyan anlarda, patlamayla birlikte gemideki kargoların dağıldığı, alev ve yoğun duman yükseldiği görüldü. Çin medyası, patlamanın 1 kilometre uzaklıktan hissedilebilen şok dalgasına yol açtığını aktardı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, limanda demirli olan geminin "tehlikeli madde" taşıdığı öğrenildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.