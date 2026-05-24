Çin'de Maden Patlaması: 82 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'de Maden Patlaması: 82 Ölü

24.05.2026 03:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanşi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 82 işçi hayatını kaybetti.

Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde dün bir kömür madeninde meydana gelen, 82 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin yürütülen ön soruşturmada işletmeci şirketin "ciddi yasal ihlallerinin" tespit edildiği bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Çangcı ilinin Çinyüen ilçesindeki Liuşınyü Kömür Madeni'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen patlamayla bağlantılı olarak, aralarında işletmeci şirket Shanxi Tongzhou Grup'un kontrolörleri, madenin sorumlu yetkilisi ve ilgili personelin olduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Yerel yönetim yetkilileri, yapılan ön soruşturmada "ciddi yasal ihlallerin" tespit edildiğini belirtti ancak söz konusu ihlallerin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çangcı Enerji Bürosunun kayıtlarına göre, yılda 1,2 milyon ton kömür üreten Liuşınyü Kömür Madeni, metan gazı yoğunluğunun tehlikeli seviyede olduğu "yüksek gaz madeni" olarak sınıflandırılıyor.

İş güvenliği tedbirlerinin yetersizliği nedeniyle geçen yıl iki idari ceza alan şirketin, madendeki tehlikeli gazların kontrolünde ihmali olduğu tahmin ediliyor.

Patlamada 82 kişi hayatını kaybetti, 128 kişi yaralandı

Çangcı Belediye Başkanı Çın Şiangyang, dün gece düzenlediği basın toplantısında, madendeki patlamada 82 işçinin hayatını kaybettiğini, 128 işçinin yaralandığını, 2 kişinin ise halen kayıp olduğunu belirtti.

Xinhua ajansı, kazanın hemen ardından ilk haberlerde, 247 işçinin çalıştığı belirtilen madende ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 201 kişinin kurtarıldığını, 38 kişinin ise kayıp olduğunu bildirmişti.

Ancak daha sonra can kaybının bildirilenden çok daha fazla olduğu ortaya çıkmış, en son 90'a ulaştığı duyurulmuştu.

Belediye Başkanı Çın, rakamlar konusunda başlangıçta yaşanan karmaşanın, işletmeci şirketin çalışanların sayısı konusunda yerel yönetimi yanlış bilgilendirmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Son yılların en büyük maden felaketi

Kömür madenindeki patlama, ülkede son yıllarda en fazla can kaybına yol açan maden kazası oldu.

Çin'de altyapının eski, iş güvenliği düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür ocakları ve maden işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da ölümlü kazalar meydana geliyor.

Sanayisinin enerji kaynağı büyük ölçüde iç piyasada üretilen kömüre dayanan ülkede, özellikle altyapının eski, denetimlerin eksik olduğu taşra işletmelerinde çok sayıda can kaybına yol açan kazalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Enerji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Maden Patlaması: 82 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray, Dünya Kupası’na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD’ye sokmayız Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı 30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti

01:11
İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçim ofisi için kapatılma kararı alındığı iddia edildi
İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçim ofisi için kapatılma kararı alındığı iddia edildi
00:11
Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
23:36
Türkiye’den transfer yapacak mı Acun Ilıcalı’dan zafer sonrası ilk açıklama
Türkiye'den transfer yapacak mı? Acun Ilıcalı'dan zafer sonrası ilk açıklama
23:32
Netanyahu’da ’anlaşma’ paniği: Koalisyon ortaklarını ’acil’ toplantıya çağırdı
Netanyahu'da 'anlaşma' paniği: Koalisyon ortaklarını 'acil' toplantıya çağırdı
23:25
Trump tarihi ilan etti: İran ile anlaşma yakında duyurulacak, Hürmüz Boğazı açılıyor
Trump tarihi ilan etti: İran ile anlaşma yakında duyurulacak, Hürmüz Boğazı açılıyor
22:46
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 04:16:15. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'de Maden Patlaması: 82 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.