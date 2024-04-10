Çin'de Otomobil Satışları İlk Çeyrekte Yüzde 10,6 Arttı

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BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'de otomobil satışları bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 6,72 milyon adede yükseldi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, sadece Mart ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 artarak 2,69 milyon adedi aştı.

İlk çeyrekte otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 artarak yaklaşık 6,61 milyon adede ulaştı.

Veriler, yeni enerjili araç üretim ve satışlarının dönem boyunca hızlı ivmesini koruduğunu gösterdi.

Yeni enerjili araç üretimi, 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,2 artışla yaklaşık 2,12 milyon adede, yeni enerjili araç satışları ise yüzde 31,8 artışla 2,09 milyon adede yükseldi.

Verilere göre otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,2 artarak 1,32 milyon adedi aştı.