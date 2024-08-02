Çin'de Otoyol Köprüsü Çöktü: 38 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çin'de Otoyol Köprüsü Çöktü: 38 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in Shaanxi eyaletinde meydana gelen otoyol köprüsü çökmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise hala kayıp. Şiddetli yağışların neden olduğu seller sonucu köprünün bir kısmı çöktü ve 25 araç nehirde kayboldu. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

02.08.2024 18:22
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Xİ'AN, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde iki hafta önce bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybederken, 24 kişiden ise halen haber alınamıyor.

19 Temmuz'da Shangluo kentinin Zhashui ilçesinde ani bastıran sağanak yağışların tetiklediği seller nedeniyle otoyol köprüsünün 40 metre uzunluğundaki kısmı çökmüştü. Olayın ardından 25 aracın Jinqian Nehri'ne düştüğü ve 38 kişinin öldüğü Cuma günü saat 18.00 itibarıyla yerel yetkililerce doğrulandı. Şehir yönetimi kazadan bir kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Jinqian Nehri üzerinde yer alan 366 metrelik köprü, Danfeng-Ningshan otoyolunun bir parçası.

Nehrin akış yönünde 100 kilometrelik bir alanda birkaç kez tekrarlanan arama çalışmalarına bakanlıklar, silahlı kuvvetler, itfaiye ekipleri ve hükümet dışı kurtarma ekiplerinden 3.400'den fazla profesyonel kurtarma görevlisi katıldı.

Kurtarma çalışmalarında botlar, insansız hava araçları, detektörler ve su altı robotlarını kullanan ekipler, nehrin akıntısına ve elverişsiz hava ve coğrafi koşullara rağmen çalışmalarına devam etti.

Kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'de Otoyol Köprüsü Çöktü: 38 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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