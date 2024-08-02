Çin'de Otoyol Köprüsü Çöktü: 38 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel

Xİ'AN, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde iki hafta önce bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybederken, 24 kişiden ise halen haber alınamıyor.

19 Temmuz'da Shangluo kentinin Zhashui ilçesinde ani bastıran sağanak yağışların tetiklediği seller nedeniyle otoyol köprüsünün 40 metre uzunluğundaki kısmı çökmüştü. Olayın ardından 25 aracın Jinqian Nehri'ne düştüğü ve 38 kişinin öldüğü Cuma günü saat 18.00 itibarıyla yerel yetkililerce doğrulandı. Şehir yönetimi kazadan bir kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Jinqian Nehri üzerinde yer alan 366 metrelik köprü, Danfeng-Ningshan otoyolunun bir parçası.

Nehrin akış yönünde 100 kilometrelik bir alanda birkaç kez tekrarlanan arama çalışmalarına bakanlıklar, silahlı kuvvetler, itfaiye ekipleri ve hükümet dışı kurtarma ekiplerinden 3.400'den fazla profesyonel kurtarma görevlisi katıldı.

Kurtarma çalışmalarında botlar, insansız hava araçları, detektörler ve su altı robotlarını kullanan ekipler, nehrin akıntısına ve elverişsiz hava ve coğrafi koşullara rağmen çalışmalarına devam etti.

Kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor.