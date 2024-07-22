Çin'de Prapiroon Tayfunu Hainan Adası'nda etkili oluyor

Çin'in güneybatısında bulunan Hainan Adası'nda Prapiroon Tayfunu etkili oluyor.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, yerel meteoroloji yetkilileri, Prapiroon Tayfununun ülkenin güneybatısındaki ada eyaleti Hainan'da etkili olmaya başladığını aktardı.
Tayfun nedeniyle adadaki 26 binden fazla turistin tahliye edildiği belirtildi.
Çin Acil Durum Bakanlığınca düzenlenen basın toplantısında da yerel yönetimlere tayfunun olumsuz etkilerine karşı etkin müdahale çağrısı yapıldı.
Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, tayfunun kuzeybatıya doğru ilerlemeye devam edeceği bildirildi.
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