Çin'de Sanayi Firmalarının Karları Arttı

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BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'de önde gelen sanayi firmalarının karları bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre bu rakam, 2023 yılında kaydedilen yüzde 2,3'lük düşüşü tersine çevirdi.

Yıllık ana ticari gelirleri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,82 milyon ABD doları) olan sanayi firmalarının toplam karı söz konusu dönemde 914,06 milyar yuana ulaştı.

Büro tarafından izlenen 41 sanayi kategorisinden 29'u karlarında artışı kaydetti.

Ekipman imalat sektörünün karları Ocak-Şubat döneminde hızla artmaya devam etti.

Sektörün toplam karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,9 artarak bir önceki yıl kaydedilen büyüme oranının 24,8 yüzde puan üzerine çıktı.

NBS, söz konusu artışın ülkenin sanayi karlarındaki genel büyümeye 6,7 yüzde puan katkıda bulunduğunu, böylece ekipman imalat sektörünün en büyük katkıyı sunan sektör olduğunu kaydetti.