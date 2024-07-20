Çin'de Sel Felaketinde 30'dan Fazla Kişi Kayıp

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CHENGDU, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Xinhua köyünde Cumartesi günü saat 02.30 sularında meydana gelen sel felaketinin ardından 30'dan fazla kişiden haber alınamıyor.

İlçe acil durum yönetim bürosunun bildirdiğine göre, sağanak yağışların neden olduğu sellerde Hanyuan ilçesine bağlı köyde 40'tan fazla ev hasar gördü.

Sellerde yollar ve köprüler zarar görürken, iletişim de aksadı.

Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.