Çin'de şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı

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HUAİHUA, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Yuanling ilçesine bağlı Wuqiangxi kasabasında çamurlu yolları temizleyen insanlar, 23 Haziran 2024.

Cumartesi günü Wuqiangxi kasabasında etkili olan şiddetli yağışlar, yerel yerleşim alanlarında sel felaketine yol açtı. Yetkililer şiddetli hava koşullarının etkisini en aza indirmek için acil durum müdahalesi gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Yu Chunsheng/Xinhua)