Çin'de şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'de şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Yuanling ilçesine bağlı Wuqiangxi kasabasında etkili olan şiddetli yağışlar, yerel yerleşim alanlarında sel felaketine yol açtı. Yetkililer şiddetli hava koşullarının etkisini en aza indirmek için acil durum müdahalesi gerçekleştirdi.

24.06.2024 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HUAİHUA, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Yuanling ilçesine bağlı Wuqiangxi kasabasında çamurlu yolları temizleyen insanlar, 23 Haziran 2024.

Cumartesi günü Wuqiangxi kasabasında etkili olan şiddetli yağışlar, yerel yerleşim alanlarında sel felaketine yol açtı. Yetkililer şiddetli hava koşullarının etkisini en aza indirmek için acil durum müdahalesi gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Yu Chunsheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Hunan, Çin, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:30 Apartman kapısında eski sevgili dehşeti Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti Apartman kapısında eski sevgili dehşeti! Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
13:47 MasterChef Türkiye’de Arzu Çoban’ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık MasterChef Türkiye'de Arzu Çoban'ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık
13:45 Taraftarlar kahrolacak Barış Alper Yılmaz Premier Lig’e gidiyor Taraftarlar kahrolacak! Barış Alper Yılmaz Premier Lig'e gidiyor
13:09 TBMM’de görevli polis ölü bulundu Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor TBMM'de görevli polis ölü bulundu! Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor
12:55 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi
12:48 Aydın Karacasu’da 45 derece sıcakta çalışan üretici kadın: Sıcaktan değil zamlardan yıldık Aydın Karacasu'da 45 derece sıcakta çalışan üretici kadın: Sıcaktan değil zamlardan yıldık
12:06 Michael Saylor’dan Bitcoin için 10 milyon dolar tahmini Michael Saylor'dan Bitcoin için 10 milyon dolar tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 14:21:42. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement