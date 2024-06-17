Çin'de Tüketim Malı Perakende Satışları Arttı - Son Dakika
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Çin'de Tüketim Malı Perakende Satışları Arttı

Çin'de tüketim malı perakende satışları, 2024'ün ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artış gösterdi. Bu dönemde perakende satışlar 19,52 trilyon yuanı aştı. Online perakende satışları ise yüzde 12,4 artarak yaklaşık 5,77 trilyon yuan oldu. Mayıs ayında ise tüketim malları perakende satışları yüzde 3,7 artışla 3,92 trilyon yuana ulaştı.

17.06.2024 13:00
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BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim malı perakende satışları Çin'de 2024'ün ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre bu dönemde perakende satışlar 19,52 trilyon yuanı (yaklaşık 2,74 trilyon ABD doları) aştı.

Online perakende satışlar Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 artışla yaklaşık 5,77 trilyon yuan olurken, fiziksel malların online perakende satışları ise yüzde 11,5 artarak toplam tüketim malları perakende satışlarının yüzde 24,7'sini oluşturdu.

Verilere göre sadece Mayıs ayında tüketim malları perakende satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 3,92 trilyon yuana ulaştı. Öte yandan otomobil hariç perakende satışlar yüzde 4,7 artarak 3,53 trilyon yuanın üzerine çıktı.

Kırsal bölgelerdeki perakende satışlar ise Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artışla 510 milyar yuan olurken, kentsel bölgelerdeki perakende satışlar yüzde 3,7 artarak 3,41 trilyon yuanın üzerine çıktı.

Mayıs ayında perakende mal satışları bir yıl öncesine göre yüzde 3,6 artışla 3,49 trilyon yuanın üzerine çıktı. Öte yandan yeme içme hizmetlerinin gelirleri söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 427,4 milyar yuana ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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