Çin\'de Ulusal Gün tatilinde kültür ve sonbahar turları turistlerden ilgi görüyor

Çin'de Ulusal Gün tatilinde kültür ve sonbahar turları turistlerden ilgi görüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'de Ulusal Gün tatilinde turistler, kültür ve turizm pazarındaki çeşitli etkinliklere ilgi gösterdi. Doğal güzellik keşifleri, sonbahar gezileri, yaratıcı temalı etkinlikler, gece eğlenceleri ve somut olmayan kültürel miras turları büyük ilgi görüyor.
BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'de bu yılki Ulusal Gün tatili sırasında kültür ve turizm pazarında hareketlilik yaşanıyor.
Doğal güzellikleri keşif turları, sonbahar gezileri, yaratıcı temalı turizm etkinlikleri, gece eğlenceleri ve somut olmayan ulusal kültürel mirası konu alan kültür turları gibi çok çeşitli seçenekler turistlerden büyük ilgi görüyor.
Kaynak: Xinhua
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