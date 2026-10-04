Çin\'de Ulusal Gün tatilinde kültür ve sonbahar turları turistlerden ilgi görüyor

BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'de bu yılki Ulusal Gün tatili sırasında kültür ve turizm pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Doğal güzellikleri keşif turları, sonbahar gezileri, yaratıcı temalı turizm etkinlikleri, gece eğlenceleri ve somut olmayan ulusal kültürel mirası konu alan kültür turları gibi çok çeşitli seçenekler turistlerden büyük ilgi görüyor.