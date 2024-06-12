Çin'de Üretici Fiyat Endeksi Mayıs Ayında Düşüş Gösterdi

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BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Mayıs ayında yıllık düşüşünde önemli bir daralma sergileyerek önceki aydaki yüzde 2,5 düşüşe karşı yüzde 1,4 düşüş gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS), Çarşamba günü açıkladığı resmi verilere göre bu durum, uluslararası mal fiyatlarındaki artıştan ve endüstriye mallara yönelik iç pazarda görülen arz-talep koşullarındaki iyileşmeden kaynaklanıyor.

Verilere göre Mayıs ayında yüzde 0,2'lik yükseliş sergileyen ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 0,2'lik düşüşü tersine çevirdi ve altı aylık sürekli düşüş dizisine son verdi.

Çin'in önde gelen sektörlerinden kömür madenciliği ve yıkama sektörü, önde gelen kömür üretim bölgelerindeki sıkı arz ve yaz aylarında zirveye çıkan kullanım öncesinde enerji santrallerinin eksikliklerini tamamlamasına bağlı talepteki artış sayesinde aylık bazda yüzde 0,5 fiyat artışı gördü.

Demir metal izabe ve presleme sektöründeki fiyatlar, ülkenin büyük ölçekli ekipman güncellemelerine bağlı olarak elverişli piyasa beklentilerinin desteğiyle aylık bazda 0,8 yükseldi.

Demir dışı metal eritme ve presleme sektöründeki fiyatlar ise uluslararası piyasalardaki fiyat artışlarının etkisiyle aylık olarak yüzde 3,9 yükseldi.

Çin'de enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 yükseldi.